Сотні рестораторів вийшли на мітинг в Одесі через посилення карантину. Фото і відео

У ніч на 16 липня в центрі Одеси пройшла акція протесту через посилення карантину. Працівники готельно-ресторанного бізнесу незадоволені рішенням влади про заборону роботи ресторанам та іншим закладам з 23:00 до 7:00.

Люди принесли на Приморський бульвар порожні стільці – символ порожніх ресторанів, а в руках тримали плакати і скандували "Ні забороні 23!", повідомляє "Думская" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

В акції взяли участь близько тисячі осіб, зазначив журналіст Андрій Павловський у своєму Telegram-каналі.

В Одесі пройшов нічний мітинг timer-odessa.net

Висловити своє невдоволення прийшов відомий одеський ресторатор Савелій Лібкін. Він не розуміє, чому влада вирішила, що коронавірус небезпечніше вночі, а бізнес через дивну заборону повинен нести збитки.

"Начебто вірус о 22:59 спить, а о 23:00 прокидається", – обурився Лібкін.

На акцію протесту вийшли близько тисячі осіб Думская

Ресторатори вимагали скасувати заборону timer-odessa.net

"Вчора вони обмежили роботу закладів до 23:00, а завтра заборонять працювати після 18:00. Але потім буде вже пізно", – сказали організатори акції.

Учасники акції тримали в руках плакати timer-odessa.net

В Одесі пройшов мітинг через посилення карантину timer-odessa.net

Люди не розуміють, чому коронавірус небезпечніше вночі timer-odessa.net

В акції взяли участь багато людей timer-odessa.net

Мітинг в центрі Одеси Думская

Акція протесту зібралася вночі Думская

Як писав OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантин в Україні продовжать ще мінімум на місяць після 31 липня.