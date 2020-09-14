Полиция открыла уголовное производство за празднование Дня города в Одессе

По факту нарушения карантинных норм во время празднования Дня города в Одессе 2 сентября отрыто уголовное производство.

Как сообщается на официальном сайте президента Украины, об этом представители правоохранительных органов проинформировали президента Владимира Зеленского во время традиционного селекторного совещания.

По информации правоохранителей, на праздновании Дня города в Одессе и Днепре собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения карантинных норм.

"По данному факту возбуждено уголовное производство в Одесской области и проходит расследование", – говорится в сообщении.

Организаторы праздника должны понести административное взыскание в размере 170 тыс. грн.

"В случае, если эпидемиологическое расследование установит причинно-следственную связь между этими мероприятиями и ростом количества больных коронавирусной инфекцией или смертностью от этой болезни, – будет открыто уголовное производство", – добавили представители Нацполиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал вспышку коронавирусной инфекции в Одессе и области. Резкое увеличение числа больных COVID-19 может стать последствием массового празднования Дня города, которое прошло 2 сентября.

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