Поліція відкрила кримінальне провадження за святкування Дня міста в Одесі

За фактом порушення карантинних норм під час святкування Дня міста в Одесі 2 вересня відрито кримінальне провадження.

Як повідомляється на офіційному сайті президента України, про це представники правоохоронних органів поінформували президента Володимира Зеленського під час традиційної селекторної наради.

За інформацією правоохоронців, на святкуванні Дня міста в Одесі та Дніпрі зібралися десятки тисяч людей без засобів індивідуального захисту і дотримання карантинних норм.

"За цим фактом порушено кримінальне провадження в Одеській області і проходить розслідування", – йдеться в повідомленні.

Організатори свята повинні понести адміністративне стягнення в розмірі 170 тис. грн.

"У випадку, якщо епідеміологічне розслідування встановить причинно-наслідковий зв'язок між цими заходами і зростанням кількості хворих на коронавірусну інфекцію або смертності від цієї хвороби, – буде відкрито кримінальне провадження", – додали представники Нацполіції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов спрогнозував спалах коронавірусної інфекції в Одесі і області. Різке збільшення кількості хворих на COVID-19 може стати наслідком масового святкування Дня міста, яке пройшло 2 вересня.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!