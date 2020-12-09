Мэр Одессы, где произошел коллапс из-за пандемии, заболел COVID-19

Мэр Одессы Геннадий Труханов в среду, 9 декабря, получил положительный тест на COVID-19.

Об этом глава города, в котором произошел коллапс из-за пандемии, сообщил на странице в Facebook. Политик отметил, что отправился на самоизоляцию, но продолжит работать удаленно.

Он рассказал, что пока что чувствует себя хорошо. Своих симптомов 55-летний мужчина не назвал.

"Не скрою: мне очень сложно вырваться из привычного ритма жизни", – написал Труханов.

Мэр попросил жителей города придерживаться карантина: носить маски, максимально ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, Геннадий Труханов третий раз стал главой города. Он выиграл местные выборы, победив во втором туре с 54,28% голосов. В первом туре выборов в мэры Одессы Труханов набрал всего 37,54%.

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