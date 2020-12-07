В Одессе пациентке принесли завтрак в палату с мертвой соседкой, – волонтер

В одной из одесских больниц, где лежат больные коронавирусом, пациентке принесли завтрак при умершей соседке по палате, которая пролежала мертвой с ночи.

Об этом в интервью журналистам рассказала глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова. Запись беседы опубликовал на своей странице в Facebook одессит Вячеслав Грубый (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Ножевниковой, соседка по палате умерла ночью. "А утром принесли завтрак. Тут тело лежит, а тут вам завтрак", – сказала она.

Волонтер подчеркнула, что власти сталкивают лбами врачей и пациентов. Она пояснила, что медики смотрят на подобную ситуацию иначе, чем больные, а те, в свою очередь, получают психотравмы.

"Сделали виноватыми врачей. Чтобы вынести тело, нужно три-четыре человека, а там (в больнице) медики не успевают к живым подойти. Мы держим первое место по количеству пациентов на одну медицинскую бригаду. При норме 30 пациентов на бригаду, у нас 100-120", – рассказала Ножевникова.

(Отрывок с 12-й минуты)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтеры заявили, что в одесской больнице №5 не хватает кислорода. Также они обнародовали кадры, как тела умерших лежат в палатах с живыми, потому что медики не успевают убирать их.