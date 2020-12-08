Одесситы о местной COVID-больнице: не хватает людей, чтобы выносить тела умерших

Медики городской больницы Одессы №5, которая принимает больных коронавирусом, не успевают подходить даже к живым людям, не то, что выносить тела умерших.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL о ситуации с эпидемией в регионе. Речь идет именно о той больнице, где тела умерших лежат рядом с живыми, а медперсонал не успевает их выносить.

"В 5-й пока плохо, ничего не решилось. Пациентам до сих пор дают списки с лекарствами, концентраторов не хватает, за кислородом очереди. Самая большая проблема – нехватка персонала. Даже к живым не успевают подходить, а вынести тело – это как минимум три человека. Их просто нет", – объяснила одесская волонтер Катерина Ножевникова.

Эту информацию в комментариях на социальных страницах в Facebook подтверждают пациенты, которые лечатся или лечились там.

"Все это правда! Прямо возле аптеки труп пролежал с 6:00 до 13:00! Потом прямо в нашем отделении по дороге в туалет тоже пол дня пролежал. На третьем этаже в туалете мужчина умер, лежал прямо там тоже полдня!!! Вчера познакомились – сегодня его нет. Медперсонала катастрофически не хватает", – написала одесcитка Лариса.

Как сообщал OBOZREVATEL, одесская первинка медицинской помощи, как и местные больницы, захлебываются от количества больных коронавирусом.