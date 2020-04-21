Вышел весь персонал больницы: под Одессой простились с погибшим от СOVID-19 медиком. Видео

В Подольской городской больнице в Одесской области медики попрощались с семейным врачом, который умер от осложнений вызванных коронавирусом, 19 апреля.

Соответствующие видео опубликовало издание "Думская" в Telegram. На кадрах видно, что на улицу вышел медперсонал больницы. Провожать погибшего приехало несколько автомобилей.

Умершему доктору было 60 лет. Его госпитализировали 17 апреля в состоянии средней тяжести и с рядом хронических заболеваний. Утром 19 апреля ПЦР-анализ подтвердил диагноз, его перевели на искусственную вентиляцию легких. В этот же день он умер.

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На въезде в больницу дежурят патрульные. Въезд на автомобилях на территорию больницы разрешен только тяжело больным. Как ранее сообщил глава Одесской областной государственно администрации, Подольская больница является лидером по количеству заболевших коронавирусом медиков. Поэтому в ближайшее время медучреждение закроют на двухнедельный карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже более тысячи медицинских сотрудников заболели коронавирусом. Это значит, что каждый пятый зараженный COVID-19 –медик.

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