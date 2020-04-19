"Скорая" не довезла: на Одесщине от COVID-19 умер семейный врач

В Подольске Одесской области от последствий коронавируса COVID-19 19 апреля умер 60-летний семейный доктор.

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook. Медик скончался в карете "скорой", которая везла его в одесскую инфекционку.

Его госпитализировали 17 апреля в состоянии средней тяжести и с рядом хронических заболеваний. Утром 19 апреля ПЦР-анализ подтвердил диагноз.

"В связи с прогрессивным ухудшением состояния и нарастанием дыхательной недостаточности, пациента перевели на ИВЛ. К сожалению, несколько часов назад он ушел из жизни", – написал Куцый.

Он призвал одесситов к соблюдению правил карантина и малейших изменениях самочувствия обращаться к врачу. Кроме того, Куцый сообщил, что в Одесской области с утра 19 апреля резко увеличилось общее количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования.

"Вирус наступает. По состоянию на 19:30 19-го апреля подтверждено 137 случаев заболевания коронавирус в Одесской области", – добавил глава ОГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки в Черновицкой области умерло 6 человек. У 2 из них диагностирован коронавирус, по остальным случаям медики ждут результаты анализов.

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