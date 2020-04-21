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21 квітня • оновлено в 14:08
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Під Одесою попрощалися із загиблим від СOVID-19 медиком. Відео

11т
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У Подільській міській лікарні в Одеській області медики попрощалися з сімейним лікарем, який помер від ускладнень викликаних коронавірусом, 19 квітня.

Відповідні відео опублікувало видання "Думська" в Telegram. На кадрах видно, що на вулицю вийшов медперсонал лікарні. Проводжати загиблого приїхало кілька автомобілів.

Померлому лікарю було 60 років. Його госпіталізували 17 квітня в стані середньої тяжкості і з рядом хронічних захворювань. Вранці 19 квітня ПЛР-аналіз підтвердив діагноз, його перевели на штучну вентиляцію легенів. У цей же день він помер.

Вийшов весь персонал: під Одесою попрощалися із загиблим від СOVID-19 медиком. Відео

Скріншот

На в'їзді в лікарню чергують патрульні. В'їзд на автомобілях на територію лікарні дозволений тільки важкохворим. Як раніше повідомив глава Одеської обласної державно адміністрації, Подільська лікарня є лідером за кількістю хворих на коронавірус медиків. Тому найближчим часом медустанову закриють на двотижневий карантин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже понад тисячу медичних працівників захворіли коронавірусом. Це означає, що кожен п'ятий заражений COVID-19 – медик.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
А на коленях стояли? С к а к л ы любят это дело...)))
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