Одессу накрыл мощный ливень, таксисты взвинтили цены на проезд. Видео

Одессу и область в пятницу, 6 августа, накрыла непогода. В регионе прошел сильный ливень, который затопил улицы и затруднил движение в нескольких населенных пунктах. Кроме того, в областном центре появился неприятный запах (предположительно, от водорослей, разлагающихся в побережной зоне).

Видео потопа было опубликовано Telegram-каналом "Новости Одесса". Уточняется, что на записи показана ситуация на проезжей части улицы в городе Раздельная. Ролики с последствиями непогоды появились также на каналах "Одесса как она есть", "Одесса INFO" и других (чтобы посмотреть записи, доскролльте страницу до конца).

В самом областном центре вода залила супермаркет Fozzy, а некоторые улицы превратила в реки. Такси в это время стало дороже в несколько раз, пожаловались жители.

Видео дня

Добавим, что непогода в Одессе, согласно прогнозам, ожидается и вечером в пятницу. Над городом уже засняли черные тучи, а одесситы сообщают о поднявшемся ветре.

Так, Гидрометцентр Черного и Азовского морей на своей странице в Facebook предупредил: сложные погодные условия в регионе будут наблюдаться в течение всего дня.

Отметим: причина непогоды – активный циклон, пришедший с юго-запада Европы на территорию Украины в ночь на пятницу.

Что касается зловонного "болотного" запаха, то "Одесский курьер" пишет: он был ощутим с самого утра в центральной части, на Пересыпи, Молдаванке и в районе парка Победы.

Точная причина неизвестна. По данным областного лабораторного центра, вонять могут разлагающиеся и гниющие на берегу моря водоросли. Это может произойти на участках побережья, где нет циркуляции воды.

Вероятным источником называют и Хаджибейский лиман, где несколько дней назад случился сильный замор рыбы, вызванный "цветением" воды от цианобактерий.

Более детальные данные о том, какой будет погода в Украине в субботу, 7 августа, можно посмотреть на ObozTV в прогнозе с Алисой Мярковской.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в выходные дни 7-8 августа на погоду в Украине частично будет влиять циклон, который в часть регионов принесет ливни с грозами. На остальной территории страны будет хоть и без осадков, однако прохладно.