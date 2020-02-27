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27 февраля • обновлено в 18:45
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/ Одесса в деталях

В Одесской области внезапно выпал снег: в сети появилось видео

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На Одесщине в конце февраля "проснулась" зима. На севере области за пару дней до начала весны выпал первый снег.

Видео заснеженной улочки в одном из населенных пунктов на севере региона опубликовал Telegram-канал Одесса.INFO (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Где именно вдруг "решил" выпасть первый снег, автор видео не уточняет.

Как известно. зима 2019-2020 прошла в Одесской области без снега, который впервые выпал 27 февраля.

Отметим, что выпавший на севере области снег вряд ли порадует также и Одессу, в которой температура всю зиму уверенно держится на уровне 7-10 градусов тепла. Согласно прогнозам синоптиков, не ожидается похолодания и в ближайшие дни. 28-29 февраля температура воздуха в областном центре не упадет ниже нуля. А в области лишь кое-где может ночью опуститься до -3.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Северное Причерноморье вернулись краснозобые казарки и белолобые гуси, зимовавшие в Румынии и Болгарии. Они осели в природном заповеднике Тузловские лиманы. Фото тысяч птиц, сделанные в момент потрясающего заката, опубликовал эколог-орнитолог Иван Русев на своей Facebook-странице.

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Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы снегопад
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