В Одесской области внезапно выпал снег: в сети появилось видео

На Одесщине в конце февраля "проснулась" зима. На севере области за пару дней до начала весны выпал первый снег.

Видео заснеженной улочки в одном из населенных пунктов на севере региона опубликовал Telegram-канал Одесса.INFO (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Где именно вдруг "решил" выпасть первый снег, автор видео не уточняет.

Как известно. зима 2019-2020 прошла в Одесской области без снега, который впервые выпал 27 февраля.

Отметим, что выпавший на севере области снег вряд ли порадует также и Одессу, в которой температура всю зиму уверенно держится на уровне 7-10 градусов тепла. Согласно прогнозам синоптиков, не ожидается похолодания и в ближайшие дни. 28-29 февраля температура воздуха в областном центре не упадет ниже нуля. А в области лишь кое-где может ночью опуститься до -3.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Северное Причерноморье вернулись краснозобые казарки и белолобые гуси, зимовавшие в Румынии и Болгарии. Они осели в природном заповеднике Тузловские лиманы. Фото тысяч птиц, сделанные в момент потрясающего заката, опубликовал эколог-орнитолог Иван Русев на своей Facebook-странице.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!