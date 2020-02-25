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25 февраля • обновлено в 12:00
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Мир после коронавируса: на Одесщине сняли фильм о гибели человечества

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В Одессе группа энтузиастов сняла короткометражный фильм "Апокалипсис человечества" о жизни на Земле после эпидемии китайского коронавариуса.

По сюжету фильма пандемия убила почти все население планеты. Об этом рассказал автор фильма Ярослав Ребрий на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На Одесщине энтузиасты сняли кино о гибели человечества

На Одесщине энтузиасты сняли кино о гибели человечества

Facebook Ярослава Ребрия

Актеров набрали из местных спортсменов. Съемки фильма проводились в райцентре Ананьеве на Одесщине.

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"Руины в некоторых местах Ананьева настолько колоритные и яркие, что можно брать деньги за их аренду в съемке фильмов-катастроф любого уровня", – отметили участники съемки.

В Одессе энтузиасты сняли кино о гибели человечества

В Одессе энтузиасты сняли кино о гибели человечества

Facebook Ярослава Ребрия

В Одессе энтузиасты сняли кино о гибели человечества

В Одессе энтузиасты сняли кино о гибели человечества

Facebook Ярослава Ребрия

В Одессе энтузиасты сняли кино о гибели человечества

В Одессе энтузиасты сняли кино о гибели человечества

Facebook Ярослава Ребрия

В Одессе энтузиасты сняли кино о гибели человечества

В Одессе энтузиасты сняли кино о гибели человечества

Facebook Ярослава Ребрия

В Одессе энтузиасты сняли кино о гибели человечества

В Одессе энтузиасты сняли кино о гибели человечества

Facebook Ярослава Ребрия

В Одессе энтузиасты сняли кино о гибели человечества

В Одессе энтузиасты сняли кино о гибели человечества

Facebook Ярослава Ребрия

В Одессе энтузиасты сняли кино о гибели человечества

В Одессе энтузиасты сняли кино о гибели человечества

Facebook Ярослава Ребрия

В Одессе энтузиасты сняли кино о гибели человечества

В Одессе энтузиасты сняли кино о гибели человечества

Facebook Ярослава Ребрия

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе ходили слухи о заражении китайским коронавирусом через водопроводную питьевую воду.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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