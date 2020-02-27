В Одеській області раптово випав сніг: в мережі з'явилося відео

На Одещині в кінці лютого "прокинулася" зима. На півночі області за пару днів до початку весни випав перший сніг.

Відео засніженої вулиці в одному з населених пунктів на півночі регіону опублікував Telegram-канал Одесса.INFO (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Де саме раптом "вирішив" випасти перший сніг, автор відео не уточнює.

Як відомо. зима 2019-2020 пройшла в Одеській області без снігу, який вперше випав 27 лютого.

Відзначимо, сніг навряд чи порадує також і Одесу, в якій температура всю зиму впевнено тримається на рівні 7-10 градусів тепла. Згідно з прогнозами синоптиків, не очікується похолодання і в найближчі дні. 28-29 лютого температура повітря в обласному центрі не впаде нижче нуля. А в області лише подекуди може вночі опуститися до -3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Північне Причорномор'я повернулися Червоношиї казарки та білолобі гуси, що зимували в Румунії і Болгарії. Вони осіли в природному заповіднику Тузловські лимани. Фото тисяч птахів, зроблені в момент приголомшливого заходу, опублікував еколог-орнітолог Іван Русєв на своїй Facebook-сторінці.

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