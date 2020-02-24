В Северное Причерноморье вернулись краснозобые казарки и белолобые гуси, зимовавшие в Румынии и Болгарии. Они осели в природном заповеднике Тузловские лиманы.

Фото тысяч птиц, сделанные в момент потрясающего заката, опубликовал эколог-орнитолог Иван Русев на своей Facebook-странице (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По словам ученого, в разных частях заповедника осели более 20 тысяч белолобых гусей и около тысячи краснозобых казарок, прилетевших к нам с зимовки из Восточной Европы.

"Учет гусей и казарок проводился в рамках природоохранного проекта Европейского союза “LIFE” – сохранение краснозобой казарки на глобальном пролетном пути”. Проект координируется Болгарским обществом охраны птиц", – написал орнитолог.

На Одесщине сфотографировали инопланетный закат Ivan Rusev / Facebook

На Одесщине сфотографировали инопланетный закат Ivan Rusev / Facebook

На Одесщине сфотографировали инопланетный закат Ivan Rusev / Facebook

На Одесщине сфотографировали инопланетный закат Ivan Rusev / Facebook

Отметим, что краснозобая казарка - это один из редчайших и красивейших видов гусей планеты. Птица занесена в красную книгу Международного союза охраны природы.

На Одесщину прилетели краснокнижкые казарки web-zoopark.ru

На Одесщину прилетели белолобые гуси vseoferme.com

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