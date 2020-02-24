В Северное Причерноморье вернулись краснозобые казарки и белолобые гуси, зимовавшие в Румынии и Болгарии. Они осели в природном заповеднике Тузловские лиманы.
Фото тысяч птиц, сделанные в момент потрясающего заката, опубликовал эколог-орнитолог Иван Русев на своей Facebook-странице (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
По словам ученого, в разных частях заповедника осели более 20 тысяч белолобых гусей и около тысячи краснозобых казарок, прилетевших к нам с зимовки из Восточной Европы.
"Учет гусей и казарок проводился в рамках природоохранного проекта Европейского союза “LIFE” – сохранение краснозобой казарки на глобальном пролетном пути”. Проект координируется Болгарским обществом охраны птиц", – написал орнитолог.
На Одесщине сфотографировали инопланетный закат
Ivan Rusev / Facebook
На Одесщине сфотографировали инопланетный закат
Ivan Rusev / Facebook
На Одесщине сфотографировали инопланетный закат
Ivan Rusev / Facebook
На Одесщине сфотографировали инопланетный закат
Ivan Rusev / Facebook
Отметим, что краснозобая казарка - это один из редчайших и красивейших видов гусей планеты. Птица занесена в красную книгу Международного союза охраны природы.
На Одесщину прилетели краснокнижкые казарки
web-zoopark.ru
На Одесщину прилетели белолобые гуси
vseoferme.com
Как сообщал OBOZREVATEL, под Одессой в курортном поселке Каролино-Бугаз местные жители обнаружили труп дельфина-афалины с повреждениями, которые он мог получить, запутавшись в сетях рыбаков. Люди говорят, что нынешней зимой это частое явление, и уверяют – только за последнюю неделю на берегу нашли уже 5 мертвых животных.
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