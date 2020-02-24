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24 февраля • обновлено в 13:00
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На Одесщине сфотографировали инопланетный закат: сеть впечатлили фото

3.1т
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В Северное Причерноморье вернулись краснозобые казарки и белолобые гуси, зимовавшие в Румынии и Болгарии. Они осели в природном заповеднике Тузловские лиманы.

Фото тысяч птиц, сделанные в момент потрясающего заката, опубликовал эколог-орнитолог Иван Русев на своей Facebook-странице (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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По словам ученого, в разных частях заповедника осели более 20 тысяч белолобых гусей и около тысячи краснозобых казарок, прилетевших к нам с зимовки из Восточной Европы.

"Учет гусей и казарок проводился в рамках природоохранного проекта Европейского союза “LIFE” – сохранение краснозобой казарки на глобальном пролетном пути”. Проект координируется Болгарским обществом охраны птиц", – написал орнитолог.

На Одесщине сфотографировали инопланетный закат

На Одесщине сфотографировали инопланетный закат

Ivan Rusev / Facebook

На Одесщине сфотографировали инопланетный закат

На Одесщине сфотографировали инопланетный закат

Ivan Rusev / Facebook

На Одесщине сфотографировали инопланетный закат

На Одесщине сфотографировали инопланетный закат

Ivan Rusev / Facebook

На Одесщине сфотографировали инопланетный закат

На Одесщине сфотографировали инопланетный закат

Ivan Rusev / Facebook

Отметим, что краснозобая казарка - это один из редчайших и красивейших видов гусей планеты. Птица занесена в красную книгу Международного союза охраны природы.

На Одесщину прилетели краснокнижкые казарки

На Одесщину прилетели краснокнижкые казарки

web-zoopark.ru

На Одесщину прилетели белолобые гуси

На Одесщину прилетели белолобые гуси

vseoferme.com

Как сообщал OBOZREVATEL, под Одессой в курортном поселке Каролино-Бугаз местные жители обнаружили труп дельфина-афалины с повреждениями, которые он мог получить, запутавшись в сетях рыбаков. Люди говорят, что нынешней зимой это частое явление, и уверяют – только за последнюю неделю на берегу нашли уже 5 мертвых животных.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Это Красная Армия наступает.
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