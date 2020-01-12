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12 января • обновлено в 12:47
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В Одессе скончался известный винодел

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В Одессе 11 января скончался мастер украинского виноделия, основоположник известной династии и один из основателей бренда "Вина Гулиевых" Рубен Гулиев.

Смерть винодела наступила на 87-м году жизни. Об этом сообщила его дочь Диана Гулиева в Facebook.

Рубен Гулиев

Рубен Гулиев

Facebook Vina.Gulievih

"У смерти нет к нам ни вопросов ни ответов... Она просто забирает. Каждого и навсегда... Прощай мой любимый Папа...", – написала она.

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Отмечается, что Рубен Гулиев был первым из династии, кто посадил виноград за пределами Грузии.

В советское время дважды был награжден одной из высших наград – орденом Трудового Красного Знамени.

В соцсетях одесситы выражают свои соболезнования семье покойного.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе трагически скончался известный телеведущий: он выпал с 17-го этажа.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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