В Одесі помер відомий винороб

В Одесі 11 січня помер майстер українського виноробства, голова відомої династії і один із засновників бренду "Вина Гулієвих" Рубен Гулієв.
Смерть винороба наступила на 87-му році життя. Про це повідомила його дочка Діана Гулієва в Facebook.
Рубен Гулієв
Facebook Vina.Gulievih
"У смерті немає до нас ні питань ні відповідей ... Вона просто забирає. Кожного і назавжди ... Прощай мій улюблений Тато...", – написала вона.
Відзначається, що Рубен Гулієв був першим з династії, хто посадив виноград за межами Грузії.
За радянських часів двічі був нагороджений однією з вищих нагород – орденом Трудового Червоного Прапора.
У соцмережах одесити висловлюють свої співчуття родині покійного.
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