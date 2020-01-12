Головна Новини
12 січня • оновлено в 12:47
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Одеса в деталях

В Одесі помер відомий винороб

669
Читати матеріал російською

В Одесі 11 січня помер майстер українського виноробства, голова відомої династії і один із засновників бренду "Вина Гулієвих" Рубен Гулієв.

Смерть винороба наступила на 87-му році життя. Про це повідомила його дочка Діана Гулієва в Facebook.

Рубен Гулієв

Рубен Гулієв

Facebook Vina.Gulievih

"У смерті немає до нас ні питань ні відповідей ... Вона просто забирає. Кожного і назавжди ... Прощай мій улюблений Тато...", – написала вона.

Новини
И сам не гам, и другому не дам: на Одесщине возник земельный скандал с известным виноделом

Відзначається, що Рубен Гулієв був першим з династії, хто посадив виноград за межами Грузії.

За радянських часів двічі був нагороджений однією з вищих нагород – орденом Трудового Червоного Прапора.

У соцмережах одесити висловлюють свої співчуття родині покійного.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі трагічно помер відомий телеведучий: він випав з 17-го поверху.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги