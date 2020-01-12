В Одесі помер відомий винороб

В Одесі 11 січня помер майстер українського виноробства, голова відомої династії і один із засновників бренду "Вина Гулієвих" Рубен Гулієв.

Смерть винороба наступила на 87-му році життя. Про це повідомила його дочка Діана Гулієва в Facebook.

Рубен Гулієв Facebook Vina.Gulievih

"У смерті немає до нас ні питань ні відповідей ... Вона просто забирає. Кожного і назавжди ... Прощай мій улюблений Тато...", – написала вона.

Відзначається, що Рубен Гулієв був першим з династії, хто посадив виноград за межами Грузії.

За радянських часів двічі був нагороджений однією з вищих нагород – орденом Трудового Червоного Прапора.

У соцмережах одесити висловлюють свої співчуття родині покійного.

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