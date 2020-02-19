В Одессе нашли огромный склад оружия с Донбасса. Фото и видео

Сотрудники полиции и СБУ задержали 42-летнего жителя Одессы, который хранил дома целый арсенал опасных боеприпасов и оружия, для извлечения которых привлекались взрывотехники.

Задержали одессита у почтового отделения – он нёс домой присланную из Донецкой области посылку с боеприпасами, сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В Одессе нашли огромный склад оружия с Донбасса ГУНП в Одесской области

По словам мужчины, содержание посылки (около трехсот различных патронов) якобы являлись экспонатами для коллекции.

По месту жительства правонарушителя сотрудники Службы безопасности Украины и полицейские провели неотложный обыск, в ходе которого был изъят огромный арсенал оружия – автоматы, пистолеты, боевые ножи, ружьё, гранаты, сотни патронов и пакеты с порохом.

Все изъятое полицейские направили на экспертное исследование, а по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами начали производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В Одессе нашли огромный склад оружия из Донбасса ГУНП в Одесской области

В Одессе нашли огромный склад оружия с Донбасса ГУНП в Одесской области

В Одессе нашли огромный склад оружия из Донбасса ГУНП в Одесской области

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