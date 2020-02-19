В Одесі знайшли величезний склад зброї з Донбасу. Фото і відео

Співробітники поліції і СБУ затримали 42-річного жителя Одеси, який зберігав вдома цілий арсенал небезпечних боєприпасів та зброї, для вилучення яких залучалися вибухотехніки.

Затримали одесита у поштового відділення, з якого він ніс додому надіслану з Донецької області посилку з боєприпасами, повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Одеській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі знайшли величезний склад зброї з Донбасу ГУНП в Одеській області

За словами чоловіка, зміст посилки (близько трьохсот різних патронів) нібито був експонатами для колекції.

За місцем проживання правопорушника співробітники Служби безпеки України та поліцейські провели невідкладний обшук, в ході якого було вилучено величезний арсенал зброї – автомати, пістолети, бойові ножі, рушниця, гранати, сотні патронів і пакети з порохом.

Все вилучене поліцейські направили на експертне дослідження, а за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами розпочали провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

За подібне правопорушення санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

В Одесі знайшли величезний склад зброї з Донбасу ГУНП в Одеській області

В Одесі знайшли величезний склад зброї з Донбасу ГУНП в Одеській області

В Одесі знайшли величезний склад зброї з Донбасу ГУНП в Одеській області

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, літній сепаратист жорстоко побив жінку в Одесі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram