В Одессе коммунальщики разработали импровизированный агрегат для дезинфекции людей. Видео

Сотрудники КП "Горзелентрест" и КП "Одесгорэлектротранс" совместными усилиями смонтировали оригинальную конструкцию для дезинфекции людей.

Её установили у Одесской клиничной инфекционной больницы, чтобы люди не разносили инфекции по городу. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Одессе коммунальщики разработали импровизированный агрегат для дезинфекции Facebook Дмитрия Жемана

"Вот такой вот нехитрый агрегат для дезинфекции совместными усилиями смонтировали сотрудники КП Горзелентрест и КП Одесгорэлектротранс. Установили конструкцию в инфекционной больнице, протестируем", – сообщил он.

Чиновник добавил, что при положительном результате работы конструкции коммунальщики готовы наладить массовое производство.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в одесской инфекционной больнице не хватает врачей и оборудования для борьбы с коронавирусом.

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