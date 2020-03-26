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26 березня • оновлено в 15:00
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В Одесі комунальники розробили імпровізований агрегат для дезінфекції людей. Відео

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Співробітники КП "Міськзелентрест" і КП "Одесміськелектротранс" спільними зусиллями змонтували оригінальну конструкцію для дезінфекції людей.

Її встановили у Одеській кліничній інфекційній лікарні, щоб люди не розносили інфекції по місту. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook директор департаменту міського господарства Дмитро Жеман (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі комунальники розробили імпровізований агрегат для дезінфекції

В Одесі комунальники розробили імпровізований агрегат для дезінфекції

Facebook Дмитра манірно

"Ось такий нехитрий агрегат для дезінфекції спільними зусиллями змонтували співробітники КП "Міськзелентрест" і КП "Одесміськелектротранс". Встановили конструкцію в інфекційній лікарні, протестуємо", – повідомив він.

Чиновник додав, що при позитивному результаті роботи конструкції комунальники готові налагодити масове виробництво.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в одеській інфекційній лікарні не вистачає лікарів і обладанання для боротьби із коронавірусом.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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