Одесская городская инфекционная больница испытывает нехватку реаниматологов, а также медсестер и младшего медицинского персонала, которые могут понадобиться для полноценного лечения тяжелых больных с коронавирусом COVSD-19.

По словам директора департамента здравоохранения Одессы Елены Якименко, больнице требуются 15 реаниматологов, а также 25 медицинских сестер, пишет издание "Таймер".

Одесской инфекционной больнице не хватает врачей и оборудования для борьбы с коронавирусом omr.gov.ua

Так как найти этих специалистов в ближайшее время не представляется возможным, в настоящий момент городские власти изучают возможность временно перевести в инфекционную больницу сотрудников из других медучреждений.

Отметим, что эта больница выбрана госпитальной базой для пациентов с симптомами коронавируса в Одессе. Здесь имеется современное боксированное отделение на 65 коек, позволяющее обеспечить изоляцию пациентов с капельными и особо опасными инфекциями.

Одесская инфекционная больница omr.gov.ua

Острой проблемой остаются также аппараты искусственной вентилляции легких, которые могут потребоваться больным с тяжелой формой течения заболевания. Их не хватает, а новые в условиях всеобщего дефицита закупить негде.

"Невозможно осуществить закупку. В стране вообще нет аппаратов искусственного дыхания", — заявила Якименко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в то же время в Одессе закрывают для больных клинику с 9 аппаратами искуственной вентиляции легких, крайне необходимых для спасения жизней больных.

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