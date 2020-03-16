Так называемые детские "развивающие группы", которые не зарегистрированы как частные детские сады, на фоне карантина “перепрофилировались” в подпольные детские дошкольные учреждения. Родителям предлагают частные услуги, не стесняясь заламывать цену с учетом официального карантина в Одессе.
Об этом заявила на комиссии техногенной безопасности и противодействия чрезвычайным ситуациям директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, пишет УСИ.
Информацию о правонарушении уже передали в полицию, поскольку в 4 таких нелегальных "детских садах", несмотря на карантин, были готовы набирать в группы до 10 детей.
В случае обнаружения подобных объявлений и групп в социальных сетях одесситов просят сообщать правоохранителям, поскольку такой бизнес, скорее всего, не имеет соответствующей лицензии. Это делает его нелегальным, за что предусмотрена уголовная ответственность.
В Одессе частники организовали "тайные" детсады во время карантина
Facebook / Елена Буйневич
Напомним, с 13 марта в Одессе официально закрыты на карантин все учреждения сферы образования всех форм собственности.
В Одессе частники организовали "тайные" детсады во время карантина
gagauzinfo.md
Как сообщал OBOZREVATEL, одесситы, и в первую очередь пенсионеры, игнорируют рекомендации медиков воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Утром 16 марта в карантинной Одессе наблюдались очереди желающих вовремя оплатить коммунальные услуги.
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