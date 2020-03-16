Так называемые детские "развивающие группы", которые не зарегистрированы как частные детские сады, на фоне карантина “перепрофилировались” в подпольные детские дошкольные учреждения. Родителям предлагают частные услуги, не стесняясь заламывать цену с учетом официального карантина в Одессе.

Об этом заявила на комиссии техногенной безопасности и противодействия чрезвычайным ситуациям директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, пишет УСИ.

Информацию о правонарушении уже передали в полицию, поскольку в 4 таких нелегальных "детских садах", несмотря на карантин, были готовы набирать в группы до 10 детей.

В случае обнаружения подобных объявлений и групп в социальных сетях одесситов просят сообщать правоохранителям, поскольку такой бизнес, скорее всего, не имеет соответствующей лицензии. Это делает его нелегальным, за что предусмотрена уголовная ответственность.

В Одессе частники организовали "тайные" детсады во время карантина Facebook / Елена Буйневич

Напомним, с 13 марта в Одессе официально закрыты на карантин все учреждения сферы образования всех форм собственности.

В Одессе частники организовали "тайные" детсады во время карантина gagauzinfo.md

Как сообщал OBOZREVATEL, одесситы, и в первую очередь пенсионеры, игнорируют рекомендации медиков воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Утром 16 марта в карантинной Одессе наблюдались очереди желающих вовремя оплатить коммунальные услуги.

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