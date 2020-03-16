В Одессе устроили "штурм" Ощадбанка, несмотря на карантин из-за коронавируса. Фото

Одесситы,, и в первую очередь пенсионеры, игнорируют рекомендации медиков воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Утром 16 марта в карантинной Одессе наблюдались очереди желающих вовремя оплатить коммунальные услуги.

В частности, большая очередь с самого утра выстроилась в одном из отделений Ощадбанка. Фото скопления народу опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews. В описании к двум фотографиям также сказано, что аналогичная ситуация с очередями, несмотря на карантин, наблюдается в Одессе и в других отделениях Ощадбанка (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что автор фото очереди внутри отделения банка не указывает где именно оно было сделано. А на двух фотографиях нет ни одной соответствующей привязки. То есть, читателю предлагается поверить автору на слово, при том, что Telegram-канал PavlovskyNews освещает, преимущественно, ситуацию в столице.

В Одессе устроили "штурм" Ощадбанка несмотря на карантин Telegram / PavlovskyNews

В Одессе устроили "штурм" Ощадбанка несмотря на карантин Telegram / PavlovskyNews

Как известно, в Украине введен карантин из-за всемирной пандемии коронавируса. Одна из ключевых рекомендаций медиков для всех без исключения - не посещать места массового скопления людей. И в первую очередь, это касается пожилых людей, которые в силу многих причин, подвержены риску заражения больше остальных.

Об этом, в частности, неоднократно подобные рекомендации давал украинцам главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта в Одессе ожидают прибытия первых 50 тестов для определения заболеваемости на коронавирус. Об этом стало известно на аппаратном совещании в горсовете.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram