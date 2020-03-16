Так звані дитячі "розвиваючі групи", які не зареєстровані як приватні дитячі садки, на тлі карантину "перепрофілювалися" в підпільні дитячі дошкільні установи. Батькам пропонують приватні послуги, не соромлячись заламувати ціну з урахуванням офіційного карантину в Одесі.

Про це заявила на комісії техногенної безпеки та протидії надзвичайним ситуаціям директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневіч, пише УСІ.

Інформацію про правопорушення вже передали в поліцію, оскільки в 4 таких нелегальних "дитячих садах", незважаючи на карантин, були готові набирати в групи до 10 дітей.

У разі виявлення подібних оголошень і груп у соціальних мережах одеситів просять повідомляти правоохоронцям, оскільки такий бізнес, швидше за все, не має відповідної ліцензії. Це робить його нелегальним, за що передбачена кримінальна відповідальність.

В Одесі приватники організували "таємні" дитсадки під час карантину Facebook / Олена Буйневич

Нагадаємо, з 13 березня в Одесі офіційно закриті на карантин всі установи сфери освіти всіх форм власності.

В Одесі приватники організували "таємні" дитсадки під час карантину gagauzinfo.md

Як повідомляв OBOZREVATEL, одесити, і в першу чергу пенсіонери, ігнорують рекомендації медиков утриматися від відвідування місць масового скупчення людей. Вранці 16 березня в карантинній Одесі спостерігалися черги бажаючих вчасно оплатити комунальні послуги.

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