Появилось видео из переполненной больницы Одессы: скорые постоянно везут больных COVID-19

Опубликовано показательное видео работы медиков инфекционной больницы в Одессе, где ранее был установлен антирекорд по количеству новых зараженных коронавирусом (COVID-19).

Ролик выложили на официальном сайте Одесского горсовета. Отметим, что состоянием на утро 4 августа в Одесской области зарегистрировано 3557 случаев COVID-19.

Медик Людмила Бошкова Скриншот

Заведующая 10-м отделением коммунального учреждения "Городская клиническая инфекционная больница" Людмила Бошкова сообщила, что к ним каждый день поступают новые пациенты.

"Мы пятый месяц работаем с COVID-пациентами. Думали, что летом это все пойдет на спад и, скорее всего, закончится, но ничего не заканчивается, так же, как и во всем мире. Каждый день поступают больные: мы выписываем 7-8 человек, и 10 поступают. Эпидемия никуда не делась, а вдвое увеличилась", – сказала медик.

Палата с больными Скриншот

Добавим, что на видео показано, что возле больницы стоят больше десяти карет "скорой помощи", что доставили новых больных. Медики приступают к работе, облачившись в защитный костюм. Врачи проводят осмотр, после которого медсестры выполняют назначения докторов.

Авто "скорой помощи" у больницы Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе из-за игнорирования карантинных ограничений отдыхающими произошла вспышка коронавируса.