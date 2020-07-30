В Одессе произошла вспышка COVID-19 из-за отдыхающих: больницы переполнены. Видео

В Одессе из-за игнорирования карантинных ограничений отдыхающими произошла вспышка коронавируса.

В инфекционной больнице заканчиваются места для больных COVID-19, поэтому там готовят резервную. В городе ежедневно фиксируют до четырех десятков зараженных, передает "ТСН".

Вспышку связывают с наплывом отдыхающих и повсеместным игнорированием любых карантинных ограничений. Люди танцуют на дискотеках, веселяться на аттракционах, отдыхают в заполненных ресторанах.

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По прогнозам медиков, такими темпами через десять дней в инфекционной больнице не останется свободных мест. Ежесуточно больных в шесть раз больше, чем две недели назад.

"120 коек будут переквалифицированы только под больных с пневмонией. Этим мы освободим кровати инфекционной больницы. Будет проводиться полностью лабораторное обследование ПЦР, быстрые тесты и ИФА-тесты для того, чтобы исключить вероятность заболевания", – рассказала директор КП "Городская больница №5" Алла Пороховая.

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Курортный сезон в Одессе продлится еще минимум месяц. Если статистика заболеваемости не изменится в ближайшее время, регион еще до осени может оказаться в красной карантинной зоне со значительно более жесткими ограничениями.

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Как писал OBOZREVATEL ранее, американские ученые доказали опасность бессимптомных носителей коронавируса, проанализировав анализы более 30 тыс. человек.