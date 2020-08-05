З'явилося відео з переповненої лікарні Одеси: швидкі постійно везуть хворих на COVID-19

Опубліковано показове відео роботи медиків інфекційної лікарні в Одесі, де раніше був встановлений антирекорд за кількістю нових заражених на коронавірус (COVID-19).

Запис виклали на офіційному сайті Одеської міськради. Відзначимо, що станом на ранок 4 серпня в Одеській області зареєстровано 3557 випадків COVID-19.

Медикиня Людмила Бошкова Скріншот

Завідуюча 10-м відділенням комунальної установи "Міська клінічна інфекційна лікарня" Людмила Бошкова повідомила, що до них щодня надходять нові пацієнти.

"Ми п'ятий місяць працюємо з COVID-пацієнтами. Думали, що влітку це все піде на спад і, швидше за все, закінчиться, але нічого не закінчується, так само, як і в усьому світі. Кожен день надходять хворі: ми виписуємо 7-8 людина, і 10 надходять. Епідемія нікуди не поділася, а вдвічі збільшилася", – сказала медикиня.

Палата з хворими Скріншот

Додамо, що на відео показано, що біля лікарні стоять більше десяти карет "швидкої допомоги", що привезди нових хворих. Медики приступають до роботи, одягнувши захисний костюм. Лікарі проводять огляд, після якого медсестри виконують призначення.

Авто "швидкої допомоги" біля лікарні Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі через ігнорування карантинних обмежень відпочиваючими стався спалах коронавируса.