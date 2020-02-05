Паника из-за коронавируса: в Одессе начали "охоту" на азиатов. Видео

Администрация крупнейшего в Восточной Европе одесского промтоварного рынка "7 километр" в связи с эпидемией коронавируса проверяет работающих там китайцев.

Соответствующее видео размещено в Telegram-канале xydessa, сообщает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На одесском рынке "7 км" проверяют китайцев из-за коронавируса

На видео видно, как сотрудники неназванной эпидемиологической службы находятся в одном из контейнеров, где продается одежда производства Китая, а также беседуют с его владельцем азиатской внешности.

Очевидцы отмечают, что подобное происходит по всему рынку.

Позднее в администрации "7 км" сообщили, что проводятся плановые учения, отрабатываются механизмы взаимодействия медицинской службы предприятия с предпринимателями и посетителями в случае вспышки вируса.

На одесском рынке "7 км" проверяют китайцев из-за коронавируса

Ранее Одесская облгосадминистрация в связи с распространением смертельного коронавируса приняла решение ввести ряд профилактических мер в области, в том числе в отношении промрынка "7 км", где продается много товаров из Китая, а также работают граждане этой республики.

"Администрацию рынка обязали разработать план действий на случай выявления больного на коронавирус и приобрести средства индивидуальной защиты", – отметили в ОГА.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, из-за боязни коронавируса в одесской гостинице запретили сдавать номера китайцам.

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