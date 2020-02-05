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7 февраля • обновлено в 08:05
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Паника из-за коронавируса: в Одессе начали "охоту" на азиатов. Видео

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Администрация крупнейшего в Восточной Европе одесского промтоварного рынка "7 километр" в связи с эпидемией коронавируса проверяет работающих там китайцев.

Соответствующее видео размещено в Telegram-канале xydessa, сообщает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На одесском рынке "7 км" проверяют китайцев из-за коронавируса

На одесском рынке "7 км" проверяют китайцев из-за коронавируса

На видео видно, как сотрудники неназванной эпидемиологической службы находятся в одном из контейнеров, где продается одежда производства Китая, а также беседуют с его владельцем азиатской внешности.

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Очевидцы отмечают, что подобное происходит по всему рынку.

Позднее в администрации "7 км" сообщили, что проводятся плановые учения, отрабатываются механизмы взаимодействия медицинской службы предприятия с предпринимателями и посетителями в случае вспышки вируса.

На одесском рынке "7 км" проверяют китайцев из-за коронавируса

На одесском рынке "7 км" проверяют китайцев из-за коронавируса

Ранее Одесская облгосадминистрация в связи с распространением смертельного коронавируса приняла решение ввести ряд профилактических мер в области, в том числе в отношении промрынка "7 км", где продается много товаров из Китая, а также работают граждане этой республики.

"Администрацию рынка обязали разработать план действий на случай выявления больного на коронавирус и приобрести средства индивидуальной защиты", – отметили в ОГА.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, из-за боязни коронавируса в одесской гостинице запретили сдавать номера китайцам.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина Одесса
Теги
7 километр новости Одессы
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Сотрудник аппарата СНБО Украины заявил, что в стране находится как минимум сотня украинок, вернувшихся с работы в Китае, в том числе не менее 23 гражданок Украины, находившихся в Ухане. По мнению эксперта, коронавирус, возможно, уже находится в Киеве, Одессе и Харькове. По мнению сотрудника аппарата СНБО, необходимо срочно принять превентивные меры и подготовить страну к возможному масштабному распространению коронавируса на фоне сезонных эпидемий гриппа и ОРВИ. Видимо, это те самые барышни, которые работают «массажистками», «танцовщицами» и «хостесс».
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Интересно, как эти мясники отличают азиатов от xoxлов?
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Великий Кормчий, ну я думаю, что китайцев несложно отличить от помеси турок, татар и хазар.
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