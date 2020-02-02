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3 февраля • обновлено в 00:55
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/ Одесса

Боятся коронавируса: в Одессе в отеле запретили сдавать номера китайцам

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В Одессе в одном из отелей отказывают в сдаче номеров гостям из Китая.

Об этом сообщает "Думская".

Речь идет об отеле "Калифорния", что на Еврейской улице. Там на ресепшене разместили объявление: "Приносим свои извинения, но проживание в отеле гостям из Китая запрещено".

"Видимо, администрация "Калифорнии" испугалась коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в КНР. Правда, прямого авиасообщения с Китаем у Одессы нет, и вряд ли заведение ломятся люди, побывавшие на днях в Ухане", - пишет издание.

В одесском отеле запретили заселять китайцев

В одесском отеле запретили заселять китайцев

Думская

В одесском отеле запретили заселять китайцев

В одесском отеле запретили заселять китайцев

Думская

Также по словам Думской, правозащитники считают действия отеля дискриминацией по национальному признаку, что запрещено законом. Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношению к религии - это уголовное преступление, предусмотренное ст. 161 УК Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Украина Одесса
Тег
вирус
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