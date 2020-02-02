Боятся коронавируса: в Одессе в отеле запретили сдавать номера китайцам

В Одессе в одном из отелей отказывают в сдаче номеров гостям из Китая.

Об этом сообщает "Думская".

Речь идет об отеле "Калифорния", что на Еврейской улице. Там на ресепшене разместили объявление: "Приносим свои извинения, но проживание в отеле гостям из Китая запрещено".

"Видимо, администрация "Калифорнии" испугалась коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в КНР. Правда, прямого авиасообщения с Китаем у Одессы нет, и вряд ли заведение ломятся люди, побывавшие на днях в Ухане", - пишет издание.

В одесском отеле запретили заселять китайцев Думская

В одесском отеле запретили заселять китайцев Думская

Также по словам Думской, правозащитники считают действия отеля дискриминацией по национальному признаку, что запрещено законом. Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношению к религии - это уголовное преступление, предусмотренное ст. 161 УК Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

Недавно секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в Украине планируют в ближайшее время разработать собственную тест-систему для диагностики нового коронавируса nCoV.

Он добавил, что в стране пока нет смысла принимать экстренные меры относительно коронавируса. При этом 51 украинец сейчас находиться в Ухане, откуда уехать попросту невозможно.

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