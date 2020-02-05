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7 лютого • оновлено в 09:14
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Паніка через коронавірус: в Одесі почали "полювання" на азійців. Відео

3.7т
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Адміністрація найбільшого в Східній Європі одеського промтоварного ринку "7 кілометр" у зв'язку з епідемією коронавірусу перевіряє китайців, що там працюють.

Відповідне відео розміщено в Telegram-каналі xydessa, повідомляє OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На одеському ринку "7 км" перевіряють китайців через коронавірус

На одеському ринку "7 км" перевіряють китайців через коронавірус

На відео помітно, як співробітники неназваної епідеміологічної служби перебувають в одному з контейнерів, де продається одяг виробництва Китаю, а також розмовляють з його власником з азійською зовнішністю.

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Очевидці стверджують, що подібне відбувається по всьому ринку.

Пізніше в адміністрації "7 км" повідомили, що тривають планові навчання, відпрацьовуються механізми взаємодії медичної служби підприємства з підприємцями та відвідувачами в разі спалаху вірусу.

На одеському ринку "7 км" перевіряють китайців через коронавірус

На одеському ринку "7 км" перевіряють китайців через коронавірус

Раніше Одеська облдержадміністрація в зв'язку з поширенням смертельного коронавірусу ухвалила рішення ввести низку профілактичних заходів у області, зокрема щодо промринку "7 км", де продається багато товарів з Китаю та працюють громадяни цієї республіки.

"Адміністрацію ринку зобов'язали розробити план дій на випадок виявлення хворого на коронавірус і придбати засоби індивідуального захисту", – зазначили в ОДА.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, через острах в одеському готелі заборонили здавати номери китайцям.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Теги
7 кілометр новини Одеси
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Сотрудник аппарата СНБО Украины заявил, что в стране находится как минимум сотня украинок, вернувшихся с работы в Китае, в том числе не менее 23 гражданок Украины, находившихся в Ухане. По мнению эксперта, коронавирус, возможно, уже находится в Киеве, Одессе и Харькове. По мнению сотрудника аппарата СНБО, необходимо срочно принять превентивные меры и подготовить страну к возможному масштабному распространению коронавируса на фоне сезонных эпидемий гриппа и ОРВИ. Видимо, это те самые барышни, которые работают «массажистками», «танцовщицами» и «хостесс».
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Интересно, как эти мясники отличают азиатов от xoxлов?
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Великий Кормчий, ну я думаю, что китайцев несложно отличить от помеси турок, татар и хазар.
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