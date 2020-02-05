Паніка через коронавірус: в Одесі почали "полювання" на азійців. Відео

Адміністрація найбільшого в Східній Європі одеського промтоварного ринку "7 кілометр" у зв'язку з епідемією коронавірусу перевіряє китайців, що там працюють.

Відповідне відео розміщено в Telegram-каналі xydessa, повідомляє OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На одеському ринку "7 км" перевіряють китайців через коронавірус

На відео помітно, як співробітники неназваної епідеміологічної служби перебувають в одному з контейнерів, де продається одяг виробництва Китаю, а також розмовляють з його власником з азійською зовнішністю.

Очевидці стверджують, що подібне відбувається по всьому ринку.

Пізніше в адміністрації "7 км" повідомили, що тривають планові навчання, відпрацьовуються механізми взаємодії медичної служби підприємства з підприємцями та відвідувачами в разі спалаху вірусу.

На одеському ринку "7 км" перевіряють китайців через коронавірус

Раніше Одеська облдержадміністрація в зв'язку з поширенням смертельного коронавірусу ухвалила рішення ввести низку профілактичних заходів у області, зокрема щодо промринку "7 км", де продається багато товарів з Китаю та працюють громадяни цієї республіки.

"Адміністрацію ринку зобов'язали розробити план дій на випадок виявлення хворого на коронавірус і придбати засоби індивідуального захисту", – зазначили в ОДА.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, через острах в одеському готелі заборонили здавати номери китайцям.

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