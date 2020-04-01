"От них рыдал весь СССР": история самой смешной комик-труппы советского союза

Юмор – это то, что помогает людям легче переносить сложности. И хоть в этом году Международный день смеха скорректирован глобальным карантином из-за коронавируса COVID-19, смеяться и дурачиться 1 апреля можно и нужно.

Разные формы юмора воспринимаются по-разному разными поколениями. Но юмор, основанный на пантомиме в исполнении любящих свое дело профессионалов, ценен всегда. Пример тому – вечно смешные миниатюры в исполнении комик-труппы "Маски", которая собралась в Одессе в далеком 1984 году.

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Над их шоу до слез хохотали и на закате СССР, и в бандитские 90-е, и в сытые "нулевые". Сегодня же - это просто классика юмора.

Чтобы создать уникальный, совершенно особый "продукт", артистам труппы "Маски" пришлось убедить публику и доказать обществу, что смех – далеко не всегда признак дурачины.

Основатель и бессменный худрук комик-труппы “Маски” – Георгий Делиев – мим по призванию. Так его называли еще в школе, когда на уроках он смешил одноклассников. Постепенно пантомима стала серьезным хобби, приведшим его в итоге в крупнейший театральный институт Европы – московский ГИТИС.

До этого были разные тусовки и квартирники и Георгий едва не перебрался в Питер из Одессы, но в 1984 году он вместе с Борисом Барским и Александром Постоленко создали в Одессе ансамбль пантомимы, который выступал в сопровождении вокально-инструментального коллектива. Поначалу артисты в трико показывали на сцене абстрактные визуальные образы: свободу, стремление, любовь, ненависть, страх…под какую-то философскую музыку. Но вскоре музыканты уехали, а клоуны остались...На всю страну они впервые прогремели в том же 1984 году, когда номер "Мана-мана" показали в передаче "Вокруг смеха".

Постепенно к комик-труппе "Маски" присоединились Наталья Бузько, Игорь Малахов, Владимир Комаров, Эвелина Бледанс, Юрий Стыцковский, Алексей Агопьян, Михаил Волошин, Вадим Поплавский и Олег Емец. Более 5 лет артисты искали себя, экспериментировали, пробовали, сколачивали коллектив, а в сентябре 1991 года театральная сцена сменилась съемочной площадкой и понеслась...

Маски в суде, Маски в тюрьме, Маски в колхозе, Макси на свадьбе, Маски в троллейбусе, Маски в армии и даже Маски в партизанском отряде. За 35 лет существования комик-труппа “Маски” сыграла и сняла целый комедийный сериал из более чем 130 серий. И, поскольку, карантин в этом году внес существенные коррективы в привычный ход вещей, вынудив большинство людей сидеть дома, то уж посмеяться перед экранами над нестареющими шутками 1 апреля никто никому не запрещал.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января 2020 года основатель и художественный руководитель комик-труппы "Маски шоу" Георгий Делиев отметил 60-летний юбилей.

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