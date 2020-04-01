"Від них ридав увесь СРСР": історія найсмішнішої комік-трупи радянського союзу

Гумор – це те, що допомагає людям легше переносити труднощі. І хоч цього року Міжнародний день сміху скоректований глобальним карантином через коронавірус COVID-19, сміятися і дуріти 1 квітня варто й треба.

Різні форми гумору сприймаються по-різному різними поколіннями. Але гумор, заснований на пантомімі у виконанні професіоналів, що люблять свою справу, цінний завжди. Приклад тому – вічно смішні мініатюри у виконанні комік-трупи "Маски", яка зібралася в Одесі в далекому 1984 році.

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Над їх шоу до сліз реготали і наприкінці епохи СРСР, і в бандитські 90-ті, і в ситі "нульові". Сьогодні ж – це просто класика гумору.

Щоб створити унікальний, абсолютно особливий "продукт", артистам трупи "Маски" довелося переконати публіку і довести суспільству, що сміх – далеко не завжди є ознакою дурня.

Засновник і беззмінний художній керівник комік-трупи "Маски" – Георгій Делієв – мім за покликанням. Так його називали ще в школі, коли на уроках він смішив однокласників. Поступово пантоміма стала серйозним хобі, яке привело його в підсумку в найбільший театральний інститут Європи - московський ГІТІС.

До цього були різні тусовки і квартирники і Георгій ледь не перебрався до Пітера з Одеси, але в 1984 році він разом з Борисом Барським і Олександром Постоленком створили в Одесі ансамбль пантоміми, який виступав у супроводі вокально-інструментального колективу. Спочатку артисти в трико показували на сцені абстрактні візуальні образи: свободу, прагнення, любов, ненависть, страх ... під якусь філософську музику. Але незабаром музиканти поїхали, а клоуни залишилися ... На всю країну вони вперше пролунали в тому ж 1984 році, коли номер "Мана-мана" показали в передачі "Навколо сміху".

Поступово до комік-трупи "Маски" приєдналися Наталя Бузько, Ігор Малахов, Володимир Комаров, Евеліна Бледанс, Юрій Стицковський, Олексій Агопьян, Михайло Волошин, Вадим Поплавський і Олег Ємець. Більше 5 років артисти шукали себе, експериментували, пробували, збирали колектив, а у вересні 1991 року театральна сцена змінилася знімальним майданчиком і понеслося ...

Маски в суді, Маски в тюрмі, Маски в колгоспі, Максі на весіллі, Маски в тролейбусі, Маски в армії і навіть Маски в партизанському загоні. За 35 років існування комік-трупа "Маски" зіграла і зняла цілий комедійний серіал з більш ніж 130 серій. І, оскільки, карантин цього року вніс істотні корективи в звичний хід речей, змусивши більшість людей сидіти вдома, то вже посміятися перед екранами над нестаріючими жартами 1 квітня ніхто нікому не забороняв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 січня 2020 року засновник і художній керівник комік-трупи "Маски шоу" Георгій Делієв відзначив 60-річний ювілей.

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