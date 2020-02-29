Последние 15 лет Украина находится в постоянном политическом хаосе, одним из итогов которого стало то, что Крым отдали "просто так". При этом смена власти ничего не меняет, поскольку люди, которые попадают в политику, начинают творить циничные дела.

А вот проблемы нынешней власти кроются вовсе не в молодом президенте Владимире Зеленском …

OBOZREVATEL эксклюзивно пообщался с легендарным одесским комиком, сценаристом, режиссером, актером, художником, музыкантом (и не только) Георгием Делиевым, который недавно отметил 60-летний юбилей и готовится стать "Почетным гражданином Одессы".

В интервью он не остался в стороне актуальных и злободневных вопросов повестки дня, рассказав что думает об аннексии Крыма, о выступлении украинцев в России и россиян в Украине, о своем отношении к власти украинской, власти в целом и не только.

Делиев об отношении к аннексии Крыма, власти в частности и жизни в целом

Мы называли вещи своими именами и это было смешно

Тема политики для Делиева оказалась не нова. В далеких "нулевых" он приобрел собственный политический опыт и даже основал партию, которая просуществовала всего месяц.

– Называлась она "Сатирико-демократическая партия Украины". Мы месяц всего просуществовали, даже не успели ее зарегистрировать. Но успели провести пару безумных совершенно акций. Собрали пресс-конференцию, на которой изложили свою программу и стали называть вещи своими именами. Мол, надо узаконить взятки, надо пришивать взяточникам еще одну руку, чтоб люди понимали, кому и сколько надо давать взяток. Надо лекарства выдавать коррупционерам. То, о чем всегда все знают, но об этом умалчивают официально – мы об этом заявили и было смешно. Потом еще была акция – возле Рады мы раздавали лекарства депутатам – "антикоррупцин", "антижаднин" и так далее.

Этот политический опыт, говорит Делиев, раз и навсегда убедил его, что политика ему не интересна в принципе. И недавний ошеломительный политический успех его экс-"коллеги по цеху" Владимира Зеленского никак на это мнение не повлиял.

– Как-то здоровался с Кучмой, один раз Порошенко видел на какой-то вечеринке, а Вову Зеленского я знаю очень давно, еще даже до "Вечернего квартала", когда они еще были командой КВН. Он, как человек, мне импонирует. И, как мне кажется, проблема сегодняшней власти не в нем лично. Там, по-моему, в правительство очень много людей набрали, которые не являются компетентными в тех областях и должностях, на которые их назначили. У них совсем нет опыта. Они не знают, что делать, поэтому такой хаос существует в управлении. Но страна Украина уже наверное лет 15 находится в таком активном хаосе, просто он меняет свою окраску, этот хаос. Поэтому я не удивляюсь глупым всяким вещам, которые происходят в нашей стране.

Делиев об отношении к аннексии Крыма, власти в частности и жизни в целом

Одной из самых "глупых глупостей", по словам Делиева, стала потеря Украиной Крыма. Но глупость эта – не вина граждан, уверен комик.

– Я лично Крым не отдавал. Вот, если б меня спросили – отдать Крым России? Я б сказал – не отдавать. Раньше я приезжал в Крым регулярно, выступал там, пока его не отобрали, пока его не отдали. А его же отдали, сдали просто. Кто-то получил деньги, кто-то еще что-то, но его же отдали мирным совершенно путем. И, вот я лично, теперь не могу ничего сделать. Я бы хотел вернуть Крым Украине, но не могу.

80% политиков - это негодяи

После 2014 года Георгий Делиев перестал ездить выступать в Россию. И много из-за этого потерял, в том числе, материально.

– После того, как все началось, я не ездил в Россию выступать. Это не то, чтобы принципиальная моя позиция, но просто нам это не нужно. Конечно, мы много потеряли материально, в том числе. Но прежде всего, артист теряет, когда он не может дарить радость людям. А мы не можем этого делать, потому что существуют геополитический конфликт этот.

Российско-украинский конфликт затеяли политики, которые в большинстве своем – негодяи, уверен Делиев.

– 80% политиков – они негодяи. Изначально, как только человек попадает в политику, он теряет свое лицо и очень сложно там остаться порядочным. Политическая ситуация – она заставляет людей поступать по отношению к другим людям эгоистически. Политика это вообще проявление эгоизма на очень высоком уровне, когда в результате наглости, какой-то глупости или бесчеловечности страдает огромное количество людей. Поэтому я стараюсь вообще не вникать в политические дела. Кроме того, это еще и вредно для психики, а мне ее нужно сохранять. Разум должен быть чистым, чтобы я мог что-то людям донести. Поэтому мне противопоказано вникать в эти конфликты и принимать чью-то сторону.

Делиев об отношении к аннексии Крыма, власти в частности и жизни в целом

Запретить всем украинским артистам гастролировать в России – на эту инициативу Георгий Делиев смотрит, как на очередную глупость. Говорит, это ничего не принесет ни стране, ни людям, а лишь усугубит глобальную депрессию. А те российские исполнители, кто публично поддерживает аннексию Крыма, не должны потом удивляться, почему их не пускают в Украину.

– Я уже сказал, что в стране, на мой взгляд, происходят очень глупые вещи, особенно в течение последних 15 лет. То есть, происходит глупость за глупостью. И вот этот запрет – запрет на гастроли украинских артистов в России – это очередная глупость, которая вводит в еще большую депрессию всю страну. Но если человек сам провоцирует конфликт, особенно артист – это отвратительно. Не знаю, кто и что там говорит, но публичная поддержка аннексии Крыма артистами – это провокация. Артист должен быть нейтральным, нести какие-то общечеловеческие ценности, а не разжигать агрессию.

Делиев об отношении к аннексии Крыма, власти в частности и жизни в целом

"Разжигание и нагнетание" происходит во всем мире и по всем фронтам. Но, абстрагируясь от этого, Делиев старается быть тем, кто он есть – человеком и артистом с большой буквы. Он вынашивает творческие идеи, как, например, возродить легендарные "Маски" в формате телешоу, строит планы и просто продолжает радоваться жизни.

– Сейчас у меня будет контракт с ICTV. Это будет сериал, в котором я буду играть главную роль. Второй сезон Юрчишиных, я опять буду Ника играть. Да, я бы хотел возродить "Маски шоу" в телевизионном формате. У меня есть несколько сценариев, это готовые пилотные сценарии. Но пока нет такой возможности.

Делиев об отношении к аннексии Крыма, власти в частности и жизни в целом

При этом, Делиев не желал бы Одессе лучших горожан, а одесситам – лучшего города.

– Одесса развивается в лучшую сторону. Многие города приходят скорее в упадок, чем развиваются. Но наш город движется вперед. Единственное, все-таки неизбежна тенденция стирания исторического лица города. Но это во всех городах старых такое происходит.

Делиев об отношении к аннексии Крыма, власти в частности и жизни в целом

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