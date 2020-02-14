Осторожно, заморозки: синоптики предупредили Одессу о погоде на выходные

Почти весеннюю погоду с теплыми днями и ночными заморозками обещают Одессе и области синоптики на выходные.

Так, в субботу, 15 февраля в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, днем юго-западный, 9-14 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Температура воздуха ночью составит 2-4 °С тепла. Днем столбик термометра поднимется до 9 °С выше нуля.

В Одесской области 15 февраля также ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, днем юго-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 0-5 °С тепла. А днем воздух прогреется до 11 °С со знаком "+" На автодорогах региона ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.

В воскресенье, 16 февраля в Одессе и области также будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 °С мороза до 3 °С тепла. А днем столбик термометра доберется до отметки 9 °С выше нуля.

Синоптики на выходные обещают Одессе и области весенние дни и ночные заморозки Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 февраля в одесском городском Дворце бракосочетаний оркестр Национальной гвардии Украины играл для новобрачных романтические композиции в честь Дня влюбленных.

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