Любовь, эротика, флирт: в Одессе проведут уникальные экскурсии ко Дню влюбленных

В Одесском художественном музее в субботу, 15 февраля, проведут сразу 35 экскурсий, посвященных Дню влюбленных.

Сотрудники музея расскажут посетителям о страсти, романтике, эротике, флирте, ненависти и других проявлениях любви. Об этом сообщает thesis.od.ua.

Заплатив 100 грн, можно будет посетить все экскурсии или только те, которые вас заинтересуют.

Для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов действует льготная цена – 50 грн. Продолжительность одной экскурсии – 30 минут.

Вот их расписание:

12:00 — Любовь и ненависть в коллекции Одесского художественного (2-й этаж)

12:00 — Любовь и романтические истории из жизни Нарышкиных и Потоцких в гроте Одесского художественного

12:15 — Любовь и отношения в коллекции Одесского художественного (1-й этаж)

12:30 — Любовь и флирт в коллекции Одесского художественного (2-й этаж)

12:30 — Любовь и романтические истории из жизни Нарышкиных и Потоцких в гроте Одесского художественного

12:45 — Любовь и страсть в коллекции Одесского художественного (1-й этаж)

13:00 — Любовь и романтика в коллекции Одесского художественного (2-й этаж)

13:00 — Любовь и романтические истории из жизни Нарышкиных и Потоцких в гроте Одесского художественного

13:15 — Любовь и эротика в коллекции Одесского художественного (1-й этаж)

13:30 — Любовь и ненависть в коллекции Одесского художественного (2-й этаж)

13:30 — Любовь и романтические истории из жизни Нарышкиных и Потоцких в гроте Одесского художественного

13:45 — Любовь и отношения в коллекции Одесского художественного (1-й этаж)

14:00 — Любовь и флирт в коллекции Одесского художественного (2-й этаж)

14:00 — Любовь и романтические истории из жизни Нарышкиных и Потоцких в гроте Одесского художественного

14:15 — Любовь и страсть в коллекции Одесского художественного (1-й этаж)

14:30 — Любовь и романтика в коллекции Одесского художественного (2-й этаж)

14:30 — Любовь и романтические истории из жизни Нарышкиных и Потоцких в гроте Одесского художественного

14:45 — Любовь и эротика в коллекции Одесского художественного (1-й этаж)

15:00 — Любовь и ненависть в коллекции Одесского художественного (2-й этаж)

15:00 — Любовь и романтические истории из жизни Нарышкиных и Потоцких в гроте Одесского художественного

15:15 — Любовь и отношения в коллекции Одесского художественного (1-й этаж)

15:30 — Любовь и флирт в коллекции Одесского художественного (2-й этаж)

15:30 — Любовь и романтические истории из жизни Нарышкиных и Потоцких в гроте Одесского художественного

15:45 — Любовь и страсть в коллекции Одесского художественного (1-й этаж)

16:00 — Любовь и романтика в коллекции Одесского художественного (2-й этаж)

16:00 — Любовь и романтические истории из жизни Нарышкиных и Потоцких в гроте Одесского художественного

16:15 — Любовь и эротика в коллекции Одесского художественного (1-й этаж)

16:30 — Любовь и ненависть в коллекции Одесского художественного (2-й этаж)

16:30 — Любовь и романтические истории из жизни Нарышкиных и Потоцких в гроте Одесского художественного

16:45 — Любовь и отношения в коллекции Одесского художественного (1-й этаж)

17:00 — Любовь и флирт в коллекции Одесского художественного (2-й этаж)

17:00 — Любовь и романтические истории из жизни Нарышкиных и Потоцких в гроте Одесского художественного

17:15 — Любовь и страсть в коллекции Одесского художественного (1-й этаж)

17:30 — Любовь и романтика в коллекции Одесского художественного (2-й этаж)

17:30 — Любовь и романтические истории из жизни Нарышкиных и Потоцких в гроте Одесского художественного

17:45 — Любовь и эротика в коллекции Одесского художественного (1-й этаж)

В Одессе проведут уникальные экскурсии ко Дню влюбленных Думская

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, увольнение украинского художника Александра Ройтбурда с поста директора Одесского художественного музея 4 сентября прошлого года было незаконным. Такое решение принял Приморский районный суд Одессы.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал