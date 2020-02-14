Любовь, эротика, флирт: в Одессе проведут уникальные экскурсии ко Дню влюбленных

В Одесском художественном музее в субботу, 15 февраля, проведут сразу 35 экскурсий, посвященных Дню влюбленных.
Сотрудники музея расскажут посетителям о страсти, романтике, эротике, флирте, ненависти и других проявлениях любви. Об этом сообщает thesis.od.ua.
Заплатив 100 грн, можно будет посетить все экскурсии или только те, которые вас заинтересуют.
Для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов действует льготная цена – 50 грн. Продолжительность одной экскурсии – 30 минут.
Вот их расписание:
12:00 — Любовь и ненависть в коллекции Одесского художественного (2-й этаж)
12:00 — Любовь и романтические истории из жизни Нарышкиных и Потоцких в гроте Одесского художественного
12:15 — Любовь и отношения в коллекции Одесского художественного (1-й этаж)
12:30 — Любовь и флирт в коллекции Одесского художественного (2-й этаж)
12:30 — Любовь и романтические истории из жизни Нарышкиных и Потоцких в гроте Одесского художественного
12:45 — Любовь и страсть в коллекции Одесского художественного (1-й этаж)
13:00 — Любовь и романтика в коллекции Одесского художественного (2-й этаж)
13:00 — Любовь и романтические истории из жизни Нарышкиных и Потоцких в гроте Одесского художественного
13:15 — Любовь и эротика в коллекции Одесского художественного (1-й этаж)
13:30 — Любовь и ненависть в коллекции Одесского художественного (2-й этаж)
13:30 — Любовь и романтические истории из жизни Нарышкиных и Потоцких в гроте Одесского художественного
13:45 — Любовь и отношения в коллекции Одесского художественного (1-й этаж)
14:00 — Любовь и флирт в коллекции Одесского художественного (2-й этаж)
14:00 — Любовь и романтические истории из жизни Нарышкиных и Потоцких в гроте Одесского художественного
14:15 — Любовь и страсть в коллекции Одесского художественного (1-й этаж)
14:30 — Любовь и романтика в коллекции Одесского художественного (2-й этаж)
14:30 — Любовь и романтические истории из жизни Нарышкиных и Потоцких в гроте Одесского художественного
14:45 — Любовь и эротика в коллекции Одесского художественного (1-й этаж)
15:00 — Любовь и ненависть в коллекции Одесского художественного (2-й этаж)
15:00 — Любовь и романтические истории из жизни Нарышкиных и Потоцких в гроте Одесского художественного
15:15 — Любовь и отношения в коллекции Одесского художественного (1-й этаж)
15:30 — Любовь и флирт в коллекции Одесского художественного (2-й этаж)
15:30 — Любовь и романтические истории из жизни Нарышкиных и Потоцких в гроте Одесского художественного
15:45 — Любовь и страсть в коллекции Одесского художественного (1-й этаж)
16:00 — Любовь и романтика в коллекции Одесского художественного (2-й этаж)
16:00 — Любовь и романтические истории из жизни Нарышкиных и Потоцких в гроте Одесского художественного
16:15 — Любовь и эротика в коллекции Одесского художественного (1-й этаж)
16:30 — Любовь и ненависть в коллекции Одесского художественного (2-й этаж)
16:30 — Любовь и романтические истории из жизни Нарышкиных и Потоцких в гроте Одесского художественного
16:45 — Любовь и отношения в коллекции Одесского художественного (1-й этаж)
17:00 — Любовь и флирт в коллекции Одесского художественного (2-й этаж)
17:00 — Любовь и романтические истории из жизни Нарышкиных и Потоцких в гроте Одесского художественного
17:15 — Любовь и страсть в коллекции Одесского художественного (1-й этаж)
17:30 — Любовь и романтика в коллекции Одесского художественного (2-й этаж)
17:30 — Любовь и романтические истории из жизни Нарышкиных и Потоцких в гроте Одесского художественного
17:45 — Любовь и эротика в коллекции Одесского художественного (1-й этаж)
В Одессе проведут уникальные экскурсии ко Дню влюбленных
Думская
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, увольнение украинского художника Александра Ройтбурда с поста директора Одесского художественного музея 4 сентября прошлого года было незаконным. Такое решение принял Приморский районный суд Одессы.
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