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14 февраля • обновлено в 15:12
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В Одессе Нацгвардия ярко поздравила новобрачных с Днем влюбленных. Видео

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В Одессе 14 февраля в городском Дворце бракосочетаний оркестр Национальной гвардии Украины играл для новобрачных романтические композиции в честь Дня влюбленных.

Об этом сообщает Odessa.online (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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"Здесь мы увидели настоящую любовь. И на примере этих людей мы хотели бы обратиться ко всему народу, чтобы они видели, что любовь – это прекрасная штука. Какими счастливыми люди сюда заходят и какими выходят! Любовь творит чудеса. Любовь – это чувство. Музыка – это тоже чувство. Любовь передаётся через музыку. Без музыки почти нет любви", – сказал дирижёр одесского оркестра Нацгвардии Александр Федорчук.

В Одессе Нацгвардия ярко поздравила новобрачных с Днем влюбленных

В Одессе Нацгвардия ярко поздравила новобрачных с Днем влюбленных

Odessa.online

В Одессе Нацгвардия ярко поздравила новобрачных с Днем влюбленных

В Одессе Нацгвардия ярко поздравила новобрачных с Днем влюбленных

Odessa.online

В Одессе Нацгвардия ярко поздравила новобрачных с Днем влюбленных

В Одессе Нацгвардия ярко поздравила новобрачных с Днем влюбленных

Odessa.online

В Одессе Нацгвардия ярко поздравила новобрачных с Днем влюбленных

В Одессе Нацгвардия ярко поздравила новобрачных с Днем влюбленных

Odessa.online

В Одессе Нацгвардия ярко поздравила новобрачных с Днем влюбленных

В Одессе Нацгвардия ярко поздравила новобрачных с Днем влюбленных

Odessa.online

В Одессе Нацгвардия ярко поздравила новобрачных с Днем влюбленных

В Одессе Нацгвардия ярко поздравила новобрачных с Днем влюбленных

Odessa.online

Ранее OBOZREVATEL подготовил полную программу мероприятий, выставок и концертов, ожидающих в День влюбленных жителей Одессы и многочисленных гостей города.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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