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14 лютого • оновлено в 19:45
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Обережно, заморозки: синоптики попередили Одесу про погоду на вихідні

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Майже весняну погоду з теплими днями і нічними заморозками обіцяють Одесі і області синоптики на вихідні.

Так, в суботу, 15 лютого в Одесі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, вдень південно-західний, 9-14 метрів на секунду, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Температура повітря вночі складе 2-4 °С тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до 9 °С вище нуля.

В Одеській області 15 лютого також очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, вдень південно-західний, 9-14 метрів на секунду.

Температура повітря вночі складе 0-5 °С тепла. А вдень повітря прогріється до 11 °С зі знаком "+" На автодорогах регіону вночі і вранці місцями туман, видимість 200-500 метрів.

У неділю, 16 лютого в Одесі і області також буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний, 9-14 метрів на секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від 2 °С морозу до 3 °С тепла. А вдень стовпчик термометра добереться до позначки 9 °С вище нуля.

Синоптики на вихідні обіцяють Одесі і області весняні дні і нічні заморозки

Синоптики на вихідні обіцяють Одесі і області весняні дні і нічні заморозки

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 лютого в одеському міському Палаці одружень оркестр Національної гвардії України грав для молодят романтичні композиції на честь Дня закоханих.

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новини Одеси
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