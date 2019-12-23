Одесситка отсудила у отеля 30 тыс. гривен за "травлю": что случилось

В Одессе местная жительница отсудила у собственников отеля 30 тыс. грн моральной компенсации за систематическую "травлю".
Об этом сообщает "Пушкинская" со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.
Из материалов дела стало известно, что отель располагается на улице Еврейской, а женщина живет над ним.
Владельцы заведения с 2015 года писали на одесситку жалобы в полицию и ГСЧС, что она их регулярно затапливает. По словам женщины, из-за этого она очень нервничала, и у нее даже случился инфаркт.
Интересно, что собственники отеля не подкрепляли свои жалобы о затоплениях фактами и документами.
В итоге суд стал на сторону одесситки и обязал владельцев заведения выплатить одесситке 30 тыс. грн моральной компенсации за систематический буллинг.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, cуд запретил скандальное строительство в районе пляжа "Аркадия" в Одессе. По ходатайству Одесской местной прокуратуры №3 суд арестовал земельный участок на Французском бульваре, 1/5, с запретом проведения любых строительных работ.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал