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23 декабря • обновлено в 13:03
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Одесситка отсудила у отеля 30 тыс. гривен за "травлю": что случилось

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В Одессе местная жительница отсудила у собственников отеля 30 тыс. грн моральной компенсации за систематическую "травлю".

Об этом сообщает "Пушкинская" со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

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Из материалов дела стало известно, что отель располагается на улице Еврейской, а женщина живет над ним.

Владельцы заведения с 2015 года писали на одесситку жалобы в полицию и ГСЧС, что она их регулярно затапливает. По словам женщины, из-за этого она очень нервничала, и у нее даже случился инфаркт.

Интересно, что собственники отеля не подкрепляли свои жалобы о затоплениях фактами и документами.

В итоге суд стал на сторону одесситки и обязал владельцев заведения выплатить одесситке 30 тыс. грн моральной компенсации за систематический буллинг.

Одесситка отсудила у отеля 30 тыс. грн

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, cуд запретил скандальное строительство в районе пляжа "Аркадия" в Одессе. По ходатайству Одесской местной прокуратуры №3 суд арестовал земельный участок на Французском бульваре, 1/5, с запретом проведения любых строительных работ.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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