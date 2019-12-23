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23 грудня • оновлено в 13:05
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Одеситка відсудила у готелю 30 тис. гривень за "цькування": що трапилось

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В Одесі місцева мешканка відсудила у власників готелю 30 тис. грн моральної компенсації за систематичне "цькування".

Про це повідомляє "Пушкінська" з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

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З матеріалів справи стало відомо, що готель розташовується на вулиці Єврейській, а жінка живе над ним.

Власники закладу з 2015 року писали на одеситку скарги в поліцію і ДСНС, що вона їх регулярно затоплює. За словами жінки, через це вона дуже нервувала, і у неї навіть стався інфаркт.

Цікаво, що власники готелю не підкріплювали свої скарги про затоплення фактами і документами.

В результаті суд став на сторону одеситки і зобов'язав власників закладу виплатити одеситці 30 тис. грн моральної компенсації за систематичний булінг.

Одеситка відсудила у готелю 30 тис. грн

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, cуд заборонив скандальне будівництво в районі пляжу "Аркадія" в Одесі. За клопотанням Одеської місцевої прокуратури №3 суд заарештував земельну ділянку на Французькому бульварі, 1/5, з забороною проведення будь-яких будівельних робіт.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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