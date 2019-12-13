Суд запретил строительство на одесском пляже

Суд запретил строительство в районе пляжа Аркадии в Одессе.

По ходатайству Одесской местной прокуратуры №3 суд арестовал земельный участок на Французском бульваре, 1/5, с запретом проведения любых строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Ранее, в марте текущего года Одесский горсовет утвердил проект землеустройства об отводе земельного участка в районе Аркадии площадью почти 0,7 га и предоставил его в аренду предприятию, а в начале сентября одесское управление ГАСК разрешило строительной компании начать там работы по возведению высотного трехсекционного жилого комплекса с яхт-клубом (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Суд запретил строительство в районе пляжа Аркадии

"Предприятию выделили землю якобы под строительство яхт-клуба и по проекту здесь планировали построить три корпуса до 11 этажей, площадью более 22 тыс. кв. м, в том числе 157 "комнат для отдыха" и 48 паркинг-мест. Интересно, что при этом в составе яхт-клуба не предусмотрено устройство причалов для стоянки судов – для этого предполагается использовать близлежащие существующие причалы вне данной территории", – рассказали в надзорном ведомстве.

"При этом положения Водного кодекса Украины запрещают строительство любых сооружений (кроме гидротехнических, навигационного назначения, гидрометрических и линейных) в пределах прибрежной защитной полосы", – пояснили в прокуратуре.

Суд запретил строительство в районе пляжа Аркадии Прокуратура Одесской области

Суд запретил строительство в районе пляжа Аркадии Прокуратура Одесской области

В пресс-службе добавили, что такие меры правоохранители предприняли с целью обеспечения свободного доступа граждан к морю и пляжам.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в ноябре в Одессе закрыли проход к морю на нескольких пляжах.

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