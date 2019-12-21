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21 декабря • обновлено в 22:59
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Сотрудница Ощадбанка в Одессе разозлила сеть хамским отношением к пенсионерам

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Начальница отделения "Ощадбанка", расположенного на ул. Левитана,42, в Одессе, разозлила сеть хамским отношением к пенсионерам.

Одесситка Татьяна Заборная стала свидетельницей того, как сотрудница банка наорала на стариков, которые пришли оплачивать коммунальные услуги. Соответствующий пост женщина опубликовала на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"В банкоматы – огромные очереди. Бедные пенсионеры, которые стояли в очереди с утра, пытались выяснить, почему такая ситуация в банке... И тут начальница начинает так орать на них... Я не выдержала и вступилась за пенсионеров и стала ее фотографировать, после чего она вызвала полицию, чтоб они пришли и начали разбираться со мной. Слава Богу, что в полиции оказались нормальные и адекватные люди, которые выслушав меня и пенсионеров, попросили показать телефон – вдруг я снимала помещение банка для ограбления. Потом они попросили удалить все фото, что я и сделала!" – написала женщина.

Скандал в одесском "Ощадбанке"

Скандал в одесском "Ощадбанке"

Facebook Татьяны Заборной

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"Я обращаюсь к руководству банка: нельзя так! Неужели вы не обучаете свой персонал, тем более руководителя отделения, как общаться с пенсионерами? Мало того, что они получают копейки и сразу бегут оплачивать счета, неужели они заслужили такого обращения? Надо объяснять, что нужно уметь общаться адекватно, тем более с людьми, которые старше ее втрое", – сообщила одесситка.

Данная публикация вызвала негодование сети, а в комментариях к посту отметились сотни одесситов.

Скандал в одесском "Ощадбанке"

Скандал в одесском "Ощадбанке"

Facebook Татьяны Заборной

"На воздух. Таким не место занимать этот пост", "А ещё по всем каналам орут, что у населения долги большие по коммуналке. Так вот кто виноват, безобразие в этом банке творится по всей Украине. Надо пеню с них брать за невозможность оплатить коммуналку", "Обидно за наших стариков, нет уважения к ним!" "Руководству банка надо открыть глаза на нее", "Она вечно молодая не будет, всё к ней вернется", – возмущались люди поведением сотрудницы банка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве хам-маршрутчик унижал пенсионеров. Он выгнал стариков из автобусов, сказав, что их даже катафалк бесплатно не повезет.

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Место
Украина Одесса
Теги
"Ощадбанк" новости Одессы
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Гоша Злой
Гоша Злой
чувствуется школа общепита у тетки заведующей. харя не влазит на фото
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Ну и где тут хамское отношение? Этож национальный колорит.
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