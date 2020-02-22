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22 лютого • оновлено в 10:42
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Одеса чекає в гості африканського короля

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Одеська влада відправила офіційне запрошення королю Марокко Мухаммеду VI бен аль-Хасані.

У мерії очікують, що африканський монрах прибуде до Одеси на церемонію офіційного підписання договору про побратимство між Одесою і марроканскім містом Марракеш, повідомляє OBOZREVATEL.

Король Марокко Мохаммед VI

Король Марокко Мохаммед VI

Regnum

Як розповіла на брифінгу Оксана Чернова, директор департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міськради, прийняті рішення про встановлення партнерських відносин з містами Батумі (Грузія), Момбаса (Республіка Кенія) і Гянджа (Азербайджан).

Зараз з цими містами також ведуться переговори про дату і місце підписання договорів про партнерство.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, король Марокко публічно осоромився.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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