Одеса чекає в гості африканського короля

Одеська влада відправила офіційне запрошення королю Марокко Мухаммеду VI бен аль-Хасані.

У мерії очікують, що африканський монрах прибуде до Одеси на церемонію офіційного підписання договору про побратимство між Одесою і марроканскім містом Марракеш, повідомляє OBOZREVATEL.

Король Марокко Мохаммед VI Regnum

Як розповіла на брифінгу Оксана Чернова, директор департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міськради, прийняті рішення про встановлення партнерських відносин з містами Батумі (Грузія), Момбаса (Республіка Кенія) і Гянджа (Азербайджан).

Зараз з цими містами також ведуться переговори про дату і місце підписання договорів про партнерство.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, король Марокко публічно осоромився.

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