Одеса чекає в гості африканського короля

Одеська влада відправила офіційне запрошення королю Марокко Мухаммеду VI бен аль-Хасані.
У мерії очікують, що африканський монрах прибуде до Одеси на церемонію офіційного підписання договору про побратимство між Одесою і марроканскім містом Марракеш, повідомляє OBOZREVATEL.
Король Марокко Мохаммед VI
Regnum
Як розповіла на брифінгу Оксана Чернова, директор департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міськради, прийняті рішення про встановлення партнерських відносин з містами Батумі (Грузія), Момбаса (Республіка Кенія) і Гянджа (Азербайджан).
Зараз з цими містами також ведуться переговори про дату і місце підписання договорів про партнерство.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, король Марокко публічно осоромився.
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