Море и пляжи в Одессе из-за карантина закрыли лентами и шлагбаумами. Фото

Одесские правоохранители и коммунальщики с 4 апреля перекрыли жителям доступ к побережью и пляжам из-за карантина.

В связи с теплой погодой многие одесситы, несмотря на требования властей, снова вышли на улицы города. Многие на автомобилях решили приехать на море и насладиться солнечным днем, где уже дежурили патрульные, пишет издание К.Е.К.С (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Море и пляжи в Одессе из-за карантина закрыли лентами и шлагбаумами К.Е.К.С

В частности, такие патрули были замечены на пляже "Ланжерон", в районе 12-й станции Большого Фонтана и других местах с удобным подъездом к морю.

А в городе-спутнике Одессы Южном все входы на пляж обнесли запрещающими сигнальными лентами, однако многие горожане просто перешагивают через них и дальше идут отдыхать на море.

Море и пляжи в Одессе из-за карантина закрыли лентами и шлагбаумами К.Е.К.С

Море и пляжи в Одессе из-за карантина закрыли лентами и шлагбаумами К.Е.К.С

Море и пляжи в Одессе из-за карантина закрыли лентами и шлагбаумами К.Е.К.С

Закрытый пляж Одессы Facebook Натальи Финашкиной

Как сообщал OBOZREVATEL, в минувшие выходные десятки тысяч одесситов наплевали на карантин и устроили полный аншлаг на пляжах: Фоторепортаж.

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