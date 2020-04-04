Море і пляжі в Одесі через карантин закрили стрічками та шлагбаумами. Фото

Одеські правоохоронці і комунальники з 4 квітня перекрили жителям доступ до узбережжя і пляжів через карантин.

У зв'язку з теплою погодою багато одеситів, незважаючи на вимоги влади, знову вийшли на вулиці міста. Багато людей на автомобілях вирішили приїхати на море і насолодитися сонячним днем, де вже чергували патрульні, пише видання К.Е.К.С (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Море і пляжі в Одесі через карантин закрили стрічками та шлагбаумами К.Е.К.С

Зокрема, такі патрулі були помічені на пляжі "Ланжерон", в районі 12-ї станції Великого Фонтану та інших місцях зі зручним під'їздом до моря.

А в місті-супутнику Одеси Южному всі входи на пляж обнесли сигнальними стрічками, проте багато городян просто переступають через них і далі йдуть відпочивати на море.

Море і пляжі в Одесі через карантин закрили стрічками та шлагбаумами К.Е.К.С

Море і пляжі в Одесі через карантин закрили стрічками та шлагбаумами К.Е.К.С

Море і пляжі в Одесі через карантин закрили стрічками та шлагбаумами К.Е.К.С

Закритий пляж Одеси Facebook Наталі Фінашкіной

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулі вихідні десятки тисяч одеситів наплювали на карантин і влаштували повний аншлаг на пляжах: Фоторепортаж.

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