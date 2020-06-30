Богдана в Одессе засекли с ведром попкорна и блондинкой. Фото
Экс-главу Офиса президента Андрея Богдана заметили в курортном районе Одессы. РИА Новости
Экс-главу Офиса президента Андрея Богдана заметили в курортном районе Одессы Аркадии возле киосков.
Об этом рассказали журналисты издания “Страна.ua”. По их информации, это случилось на одних из выходных, ближе к полуночи.
Юрист решил подкрепиться и долго выбирал, что ему взять. В итоге остановился на ведерке попкорна.
Богдана сопровождала блондинка и пара друзей. Взяв воздушную кукурузу, экс-глава ОП медленным прогулочным шагом пошел к выходу из Аркадии.
По информации издания, в Одессе он отдыхал не первую неделю. Также Богдана часто видели возле бассейна в одесском клубе "Ибица".
Богдана заметили в одесском киоске с ведром попкорна "Страна.ua"
Богдана заметили в компании с блондинкой "Страна.ua"
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве заметили кроссовер Tesla Model X Андрея Богдана, который был припаркован прямо поперек дороги, из-за чего автомобиль перекрыл почти полторы полосы дороги.
В одесском клубе "Ибица" харьковский бизнесмен Владислав Безрук потратил за вечер 124 тысячи гривен и похвастался этим.