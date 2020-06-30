Богдана в Одессе засекли с ведром попкорна и блондинкой. Фото

Экс-главу Офиса президента Андрея Богдана заметили в курортном районе Одессы Аркадии возле киосков.

Об этом рассказали журналисты издания “Страна.ua”. По их информации, это случилось на одних из выходных, ближе к полуночи.

Юрист решил подкрепиться и долго выбирал, что ему взять. В итоге остановился на ведерке попкорна.

Богдана сопровождала блондинка и пара друзей. Взяв воздушную кукурузу, экс-глава ОП медленным прогулочным шагом пошел к выходу из Аркадии.

По информации издания, в Одессе он отдыхал не первую неделю. Также Богдана часто видели возле бассейна в одесском клубе "Ибица".

Богдана заметили в одесском киоске с ведром попкорна "Страна.ua"

Богдана заметили в компании с блондинкой "Страна.ua"

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