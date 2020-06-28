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Бизнесмен погулял в клубе Ibiza на 124 тысячи гривен и похвастался этим

Юрий Сергиенко
Деньги
1,5 т.
Бизнесмен погулял в клубе Ibiza на 124 тысячи гривен и похвастался этим

Бизнесмен Владислав Безрук погулял в "Ибице" на 124 тысячи гривен.

В одесском клубе Ibiza харьковский бизнесмен Владислав Безрук потратил за вечер 124 тысячи гривен.

Соответствующие фото и видео отдыха вместе с друзьями он опубликовал в Instagram в том числе и чек (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца новости).

Бизнесмен потратил на отдых 124 тысячи гривен

Бизнесмен потратил на отдых 124 тысячи гривен Instagram Владислава Безрука

Безрук является владельцем юридической компании "Легион" в Харькове, которая специализируется на работе с представителями аграрного бизнеса.

Бизнесмен потратил на отдых 124 тысячи гривен

Бизнесмен потратил на отдых 124 тысячи гривен Instagram Владислава Безрука

В соцсетях он регулярно публикуем снимки, подчеркивая свое богатство и красивую жизнь.

Бизнесмен потратил на отдых 124 тысячи гривен

Бизнесмен потратил на отдых 124 тысячи гривен Instagram Владислава Безрука

Бизнесмен любит демонстрировать красивую жизнь в соцсетях

Бизнесмен любит демонстрировать красивую жизнь в соцсетях Instagram Владислава Безрука

Как сообщал OBOZREVATEL, в одесском клубе Ibiza устроили крупную вечеринку, несмотря на действующие в Украине карантинные меры.

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