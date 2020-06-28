Бизнесмен погулял в клубе Ibiza на 124 тысячи гривен и похвастался этим

Бизнесмен Владислав Безрук погулял в "Ибице" на 124 тысячи гривен.

В одесском клубе Ibiza харьковский бизнесмен Владислав Безрук потратил за вечер 124 тысячи гривен.

Соответствующие фото и видео отдыха вместе с друзьями он опубликовал в Instagram в том числе и чек (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца новости).

Бизнесмен потратил на отдых 124 тысячи гривен Instagram Владислава Безрука

Безрук является владельцем юридической компании "Легион" в Харькове, которая специализируется на работе с представителями аграрного бизнеса.

Бизнесмен потратил на отдых 124 тысячи гривен Instagram Владислава Безрука

В соцсетях он регулярно публикуем снимки, подчеркивая свое богатство и красивую жизнь.

Бизнесмен потратил на отдых 124 тысячи гривен Instagram Владислава Безрука

Бизнесмен любит демонстрировать красивую жизнь в соцсетях Instagram Владислава Безрука

Как сообщал OBOZREVATEL, в одесском клубе Ibiza устроили крупную вечеринку, несмотря на действующие в Украине карантинные меры.