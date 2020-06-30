Богдана в Одесі засікли з відром попкорну і блондинкою. Фото
Ексглаву Офісу президента Андрія Богдана помітили в курортному районі Одеси. РІА Новини
Ексглаву Офісу президента Андрія Богдана помітили в курортному районі Одеси Аркадії біля кіосків.
Про це розповіли журналісти видання "Страна.ua". За їхньою інформацією, це сталося одними з вихідних, ближче до півночі.
Юрист вирішив підкріпитися і довго вибирав, що йому взяти. У підсумку зупинився на відерці попкорну.
Богдана супроводжувала блондинка і пара друзів. Взявши повітряну кукурудзу, ексглава ОП повільним прогулянковим кроком пішов до виходу з Аркадії.
За інформацією видання, в Одесі він відпочивав не перший тиждень. Також Богдана часто бачили біля басейну в одеському клубі "Ібіца".
Богдана помітили в одеському кіоску з відром попкорну "Страна.ua"
Богдана помітили в компанії з блондинкою "Страна.ua"
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві помітили кросовер Tesla Model X Андрія Богдана, який був припаркований прямо поперек дороги, через що автомобіль перекрив майже півтори смуги дороги.
В одеському клубі "Ібіца" харківський бізнесмен Владислав Безрук витратив за вечір 124 тисячі гривень і похвалився цим.