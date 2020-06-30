Богдана в Одесі засікли з відром попкорну і блондинкою. Фото

Ексглаву Офісу президента Андрія Богдана помітили в курортному районі Одеси Аркадії біля кіосків.

Про це розповіли журналісти видання "Страна.ua". За їхньою інформацією, це сталося одними з вихідних, ближче до півночі.

Юрист вирішив підкріпитися і довго вибирав, що йому взяти. У підсумку зупинився на відерці попкорну.

Богдана супроводжувала блондинка і пара друзів. Взявши повітряну кукурудзу, ексглава ОП повільним прогулянковим кроком пішов до виходу з Аркадії.

За інформацією видання, в Одесі він відпочивав не перший тиждень. Також Богдана часто бачили біля басейну в одеському клубі "Ібіца".

Богдана помітили в одеському кіоску з відром попкорну "Страна.ua"

Богдана помітили в компанії з блондинкою "Страна.ua"

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