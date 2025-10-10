"Вообще ничего не останется": Путин пригрозил США "новым ядерным вооружением", которое "проходит испытания"

Кремлевский диктатор и международный преступник Владимир Путин заявил о появлении в России якобы "нового вида оружия", которое Москва, по его словам, в ближайшее время представит. Он отметил, что сейчас "новизна" проходит испытания.

Об этом Путин сказал на форуме в столице Таджикистана Душанбе. Он пригрозил США применением этого ядерного оружия, если не будет достигнута договоренность по ДСНВ (Договор о стратегических наступательных вооружениях).

"У нас есть контакты по линии МИД и Госдепа. Хватит ли этих нескольких месяцев, чтобы принять решение о продлении договоренности по ДСНВ? Думаю этого будет достаточно, если есть добрая воля к продолжению. Ну а если американская сторона будет считать, что им это не нужно, для нас это абсолютно не критично, у нас все по этому идет по плану", – сказал Путин.

Он анонсировал, "новизну средств ядерного сдерживания", которая по его словам, "выше, чем у любого другого государства".

"И мы это очень активно развиваем. Мы доводим до ума и думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали, а сейчас оно проходит испытания, и они идут успешно", – заявил международный преступник.

Российский диктатор заявил, что договориться с США по ДСНВ будет "приемлемо и полезно", иначе ничего не останется в области сдерживания вооружений.

