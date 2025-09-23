Путин пытается давить на администрацию Трампа: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями о ядерном оружии

Кремлевский диктатор Владимир Путин 22 сентября объявил, что Россия готова соблюдать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) еще один год после окончания его действия в феврале 2026 года. В то же время он завуалированно пригрозил США, призывая администрацию Дональда Трампа "предпринимать ответные шаги".

Видео дня

Путин заявил, что Россия может отреагировать не словами, а военно-техническими мерами. Аналитики Института изучения войны (ISW) объясняют, что эти заявления являются частью стратегии Кремля по так называемому рефлексивному контролю.

Их цель – заставить Запад принимать решения, которые выгодны России, а также отвлечь внимание от проблем с мирным урегулированием в Украине. Путин стремится показать Россию как равноправную сверхдержаву, сравнимую с США, и одновременно укрепить нарратив Кремля о якобы неизбежной победе в войне.

Эксперты напоминают, что Россия систематически нарушает международные договоры. С 2000 года Москва неоднократно выходила или нарушала многосторонние и двусторонние соглашения, включая Договор об открытом небе, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и ДОВСЕ. Россия ограничивает доступ иностранных инспекторов к ракетным объектам, нарушает правила СНВ-3 и не выполняет Конвенцию о химическом оружии, применяя запрещенные средства на поле боя в Украине и против оппонентов в Европе.

В ISW отмечают, что нынешние заявления Кремля направлены на давление на администрацию Трампа, чтобы Соединенные Штаты начали двусторонние переговоры по контролю над вооружениями. Кремль стремится получить уступки по войне в Украине, одновременно демонстрируя, что Россия остается "глобальной силой, которую следует учитывать в стратегических решениях".

В то же время российский оборонно-промышленный комплекс сталкивается с внутренними проблемами. Экономические ограничения, трудности с цепочками поставок и нехватка кадров сдерживают расширение производства. Кремль отдает приоритет финансированию производителей беспилотников и ракет, тогда как заводы бронетехники и авиационного оборудования работают на пределе мощностей и в основном занимаются ремонтом и модернизацией.

Эксперты ISW подчеркивают, что такая политика создает дисбаланс в российской экономике: оборонный сектор наращивает мощности, а гражданская промышленность и менее приоритетные предприятия испытывают дефицит ресурсов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ответ на требования России, на которые США должны согласиться для продолжения договора о дальнейшем сокращении стратегических вооружений, в Белом доме заявили, что Дональд Трамп "проинформирован" об этом. Американский глава впоследствии сам прокомментирует это предложение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!