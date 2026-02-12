Волгоградский НПЗ остановил работу после атаки дронов – Reuters

В России остановил работу Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании "Лукойл", после атаки беспилотников и пожара на территории предприятия. Речь идет о полном прекращении переработки нефти из-за повреждения критически важного оборудования.

Видео дня

Повреждена установка первичной перегонки нефти CDU-1. Об этом сообщает Reuters.

Именно эта установка позволяла перерабатывать примерно 18,6 тысячи тонн сырья в сутки, что эквивалентно около 140 тысячам баррелей. Волгоградский завод является одним из ключевых активов "Лукойла" на юге России. В 2024 году предприятие переработало 13,5 млн тонн нефти – около 5% общего объема переработки на российских НПЗ. В частности, завод произвел около 6 млн тонн дизельного топлива, 1,9 млн тонн бензина и 700 тысяч тонн мазута.

Атаки на энергетическую инфраструктуру РФ несколько уменьшились в январе на фоне обсуждений возможных мирных инициатив, однако в последние дни их интенсивность снова возросла. Компания "Лукойл" официальных комментариев по поводу остановки завода пока не предоставила.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вечером во вторник, 10 февраля, в российском Волгограде было неспокойно из-за атаки беспилотников. Их целью снова стал нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!